Planlı eğitim

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, 4 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Akdeniz’de eğitim uçuşu yaptığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, uçuşun Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitim uçuşunun millî menfaatler doğrultusunda yapıldığı vurgulandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı farklı üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde, hem savunma hem de taarruz eğitimleri yürütüldüğü kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu uçuşların planlı ve rutin eğitim faaliyetleri kapsamında olduğunu belirterek, hava sahasının güvenliği ve millî menfaatlerin korunmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu duyurdu. Eğitim uçuşları, pilotların operasyonel kabiliyetlerini pekiştirmeyi ve olası senaryolara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

