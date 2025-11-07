Devamı gelecek

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, tv2020’de yayınlanan Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılarak, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yaşanan sahte diploma ve yolsuzluk davasına ilişkin mahkeme kararlarını değerlendirdi. Özersay, sahte diploma alanların da yargı önüne çıkacağını ve gerekli cezaları alacaklarını dile getirdi.

Özersay, uzun süren bir takip ve denetim sürecinin ardından polisin ve ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar neticesinde, beklenen sonuçların alındığını belirtti .Özersay,“Biz mücadele ederken bazıları ‘hiçbir şey olmayacak’ diyordu. Ama yılmadık. Mücadele, takibi ve kamuoyu baskısı olursa yargı görevini yapar, polis de mekanizmasını işletir. Sonuçlar alınmaya başlandı” dedi.

Sahte diplomaları veren kişilere verilen cezaların ardından, toplumun diplomayı alanlarla ilgili de soru sorduğunu aktaran Özersay, “Yüzde yüz ceza alacaklar. Polis tarafından yapılan ithamlar, sahte diplomayı alanları da kapsıyor. Serdal Gündüz’ün sahte diploma verdiği kişilerle ilgili cezai dosyalar hazır. Ayrıca vatandaşlar soruyor; terfi aldıysa, kazanç sağladıysa ceza alacak mı? Alacak. Serdal Gündüz aldığı paranın önemli bir kısmını geri ödedi ama 15 yıl hapis cezası aldı. Diğer sanıklar da sahtekarlıkla elde ettiklerini bir şekilde geri ödeyecek” ifadelerini kullandı.

Özersay, gerekli denetimlerin ve tedbirlerin önceden alınmaması nedeniyle bu olayların yaşandığını vurguladı. Özersay,“Marifet, suç işlenmeden önce denetimi sağlamaktı. Ancak tedbirler alınmadığı ve devlet ciddiyeti gösterilmediği için bu durumlar meydana geldi. Bugün bu yük mahkemelerin omuzunda” dedi.

İtibarımıza zarar verdi

Halkın Partisi Genel Başkanı, sahte diplomaların eğitim sektörü ve devlet itibarına verdiği zararları da dile getirerek, üniversitelerde kalite ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Üniversitelere bir kalite standardı getirmek zorundayız. Bu suçlar, toplumun ve eğitim sektörünün itibarını yerle bir ediyor” dedi.

Özersay, sahte diploma alanlarla ilgili sürecin devam edeceğini vurguladı: “Diplomayı alanlarla ilgili bu konuyu kapatamayacaklar. Bir milletvekili de bu süreçte koruma altına alınmaya çalışılıyor, ama o da mahkeme önüne çıkacak. Takibi bırakmayacağız. Diplomayı veren gibi, alanlar da peyder pey mahkeme önüne gelecek. Demek ki neymiş? Takip edince, peşini bırakmayınca sonuç almak mümkünmüş.”

Cuma, mübarek gün…

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, mahkeme kararının önemli olduğunu belirtirken, asıl gelişmenin sahte diploma aldığı iddia edilen ve siyasi koruma altında olduğu belirtilen kişiyle ilgili olacağını vurguladı. “Cuma, mübarek gün… Yarın ola hayrola” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025, 09:53