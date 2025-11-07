Çözüme tam destek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la görüştü.

Kallas, yaptığı açıklamada, Kıbrıs adasını gelecekte ne Türkiye'nin ne de AB'nin yöneteceğini, ada halkının kendisinin yöneteceğini belirterek, AB'nin Kıbrıs sorununun çözümü için BM öncülüğündeki sürece tam desteğini yineledi.

Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile Lefkoşa'da düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kallas, Kıbrıs sorununun "Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri ile Doğu Akdeniz'in istikrarı ve güvenliği açısından temel bir mesele" olduğunu söyledi.

Kallas "Kıbrıs adasını gelecekte ne Türkiye ne de AB yönetecek. Birlikte yaşaması ve ortak zorluklara çözümler bulması gerekenler Kıbrıs halkı, yani Rum ve Türklerdir” dedi.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos ise Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı, Ukrayna, Orta Doğu ve AB’nin rolü, Suriye ve AB’nin genişlemesi konularını ele aldıklarını belirtti.

Kombos, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik yaptığı açıklamada ise, “Türkiye-AB ilişkilerinde ilerlemenin, Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik konseyi kararlarında yer aldığı şekilde siyasi eşitlik içeren, iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde bir çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlaması koşuluyla mümkün olduğu” iddiasında bulundu.

Ayrıca, Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının, “Türkiye’nin, tüm AB üye devletlerin egemenliğine ve egemenlik haklarına saygı göstermesiyle mümkün olduğunu” söyleyen Kombos, AB’nin Kıbrıs sorununa desteğinin “sadece istenen bir şey değil, gerekli bir şey de olduğunu” savundu.

Kombos, AB’nin çözüm sürecine aktif katılımını desteklediklerini ve Johannes Hahn’ın AB Komisyonu tarafından Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasını memnunlukla karşıladıklarını belirtirken, bu gelişmenin müzakerelerin yeniden başlamasın özlü katkı sağlamasını beklediklerini dile getirdi.





Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2025, 10:06