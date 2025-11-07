Ülke derin yara aldı

Suna ERDEN

Güzelyurt’taki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde meydana gelen ‘yolsuzluk’ ve ‘sahte diploma’ skandalının bir numaralı sanığı olan ve uzun süreden beri cezaevinde tutulan Genel Sekreter Serdal Gündüz ile uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen karar duruşmasında Serdal Gündüz mahkum edildiği 130 davadan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Asistanı Amir Shakerifard ise 6 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme başkanı, sanıkların aleyhlerine getirilen 130 davadan suçlu bulunduklarını açıkladı. Başkan, karar gerekçesinde suçların sistematik, planlı ve organize bir şekilde işlendiğini vurguladı.

Gündüz’ün üniversite içinde işlenebilecek neredeyse tüm sahtekarlık suçlarını işlediği ve bu suçların ülkedeki tüm üniversiteler hakkında olumsuz algı oluşturduğunu vurgulayan Mahkeme Başkanı “Ülkemiz bu suçlardan derin yara aldı” dedi. Dünkü karardan sonra dikkatler sahte diploma nedeniyle haklarında soruşturma açılanlara yöneldi.

Serdal Gündüz hangi suçları işledi

Sahte fatura düzenleme ve sahtekârlık yoluyla para temini

Study in Cyprus adlı acente tarafından getirilmiş gibi gösterilen yabancı öğrencilere ilişkin olarak, acente tarafından getirilmeyen öğrenciler için acente adına sahte faturalar düzenlenmiş; bu sahte faturalar üniversiteye ibraz edilerek banka aracılığıyla komisyon bedelleri ve ödemeler yapılmış, böylece üniversite kasasından haksız gelir temin edilmesi.

Sirkat / zimmet (öğrenci ücretlerinin yönlendirilmesi ve para çalma

Üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretlerinin üniversite hesapları dışında üçüncü şahıs/başka hesaplara yatırılmasının sağlanması ve bu şekilde toplanan tutarların şahsî menfaate çevrilmesi suretiyle paraların sirkat edilmesi.

Bankacılık işlemlerinde sahte beyan ve usulsüz havale düzenleme

Üniversite hesabından kendi şahsi hesabına toplam bir milyon 700 bin TL havale edilip akabinde bu meblağın tekrar üniversite hesabına aktarılarak banka sisteminde sahte beyanlarla ödeme yetkisi veren evrak düzenlenmesine aracılık edildiği, bu yöntemle hem para hareketlerinin meşrulaştırıldığı hem de üçüncü şahıslara usulsüz ödeme yapılmasının sağlanması.

Zimmet ve nakit çekim yoluyla para temini

Üniversite hesabından çekilen nakit tutarlar ile şirket kasasından alınan döviz ve USD meblağlarının şahsî amaçlarla tahsil edilerek, çalınması.

Yetkisiz belge düzenleme

Gerçekte derslere girmemiş ve tez yapmamış kişilere ilişkin olarak, İşletme Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında dersleri izlemiş gibi gösteren gerçeğe aykırı ders notu kayıtlarının düzenlenmesine aracılık ederek yetkisiz belge düzenleme.

Resmî belge sahteleme — öğretime başlama izni belgesinin değiştirilmesi

Yükseköğretim kurumu tarafından düzenlenen bir doktora programına ilişkin öğretime başlama izin belgesinin değiştirildiği, belgenin içeriğinin yasadışı şekilde tahrif edilerek üniversite bünyesinde olmayan bir bölümün açılıyormuş gibi gösterildiği, bu suretle sahte resmi belge düzenleyip tedavüle sürme

Mevcut bir lisans/izin belgesinin dijital ortamda değiştirilerek farklı bir doktora programı izniymiş gibi gösterildiği, bu eylemin iki ayrı program için tekrarlanarak resmî belge sahteleme ve tedavüle sürme suçları.

Dolandırıcılık biçiminde kira ve hizmet ödemelerinin suistimali

Üniversitenin, öğrenci ve öğretim görevlilerinin kullanımına tahsis ettiği daireler için kiraların üniversite hesabı dışında başka hesaplara ödenmesi sağlanmış; ayrıca üniversite adına yapılmayan hizmet/hizmet alımlarının sahte faturalarla üniversite hesabından ödetilmesi suretiyle kamu kaynağının suiistimal etme.

Taşınmaz tapu harcı ve harçlara ilişkin usulsüz ödeme sağlama

Kendisine ait taşınmazla ilgili tapu harcının üniversite kasasından karşılanmasının sağlandığı, bu şekilde şahsî menfaat için üniversite kaynaklarının kullanma.

Üniversiteye ait malzemenin zimmete geçirilmesi.

Kendi özel kullanımına yönelik yapılan montaj, mobilya ve benzeri giderlerin üniversite hesaplarından ödetilmesi suretiyle kamu kaynaklarının şahsî giderlere devredilmesi.

Araç edinimi ve sahte çek düzenleme suretiyle menfaat temini

Kız arkadaşına alınan Range Rover marka araç için üniversite kaynaklarının kullanıldığı, söz konusu aracı üniversiteye aldırılmış gibi gösterip üniversite hesabından iki adet çek düzenletip imzalamak suretiyle sahtecilik ve dolandırıcılık yapılması.

Sahte beyanla nakit tahsilatı sağlama

Tapu işlemlerinde kullanılmayacağı bilindiği halde muhasebeye tapu bedeli veya benzeri gerekçelerle sahte beyanlarda bulunularak ana kasadan 700 USD alınması suretiyle haksız menfaat temin edilmesi.

Resmî belgede dijital tahrifat ile usulsüz izin belgesi düzenleme

Orijinal öğretime başlama izni belgesinin dijital ortamda içerik değiştirilerek söz konusu belgenin farklı bir programa ait izin belgesi olarak gösterilmesi.

Sahte diploma düzenleme ve tedavüle sürme

Derslere girmeyen, sınavlara katılmayan veya başarılı olmayan kişiler adına gerçeğe aykırı ders notu ve başarı kayıtları yaptırılarak sahte diplomaların düzenlenmesi ve bu belgelerin resmi veya hukukî muhataplara sunularak tedavüle sürülmesi.

Kendi adına sahte doktora diploması temini

Başka bir yükseköğretim kurumuna ait doktora diplomasının içeriği dijital ortamda değiştirilerek kendi adına düzenlenmesi ve bu sahte diplomadan şahsî menfaat sağlanması.

Sahte genel kurul belgesi düzenleme ve hisselerde haksız artış sağlama

Okulun sahibi Ece Uysal’ın imzasının sahtecilik yoluyla taklit edilmesi suretiyle olağan genel kurul belgelerinin tanzim edilerek Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik dairesine sunulması, bu belgelerle hisselerinin oranını artırdığı ve böylelikle şirkette haksız menfaat elde etme.

Asistanı hangi suçlardan mahkum edildi?

Başkan Gündüz’ün ardından Amir Shakerifard’ın da işlediği suçları sıraladı.

Karara göre sanık şu suçları işledi:

Yetkisiz olarak ve dolandırıcılık kastıyla Diş Hekimliği bölümünde sahte ders notu kaydı yapma. Başarısız olduğu dersleri başarılı göstermesi ve ders kayıtlarını değiştirerek sahte Diş Hekimliği diploması düzenlenmesini sağlama.

Bu sahte diplomanın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’na verilerek resmi nitelik kazanmasını sağlama.

Mahkeme başkanı, Amir’in bu eylemlerini “hiç eğitim almadan, ciddi bilgi ve birikim gerektiren Diş Hekimliği diploması alması” olarak tanımlayarak, bu suça hoşgörüyle bakılamayacağını ifade etti.

Kararda hangi noktalara vurgu yapıldı

Mahkeme Başkanı, sanık Gündüz’ün işlediği bu suçun diğer suçları gibi son derece ciddi olduğunu vurguladı. Başkan, üniversitelerin ülke ekonomisi ve eğitim sistemi açısından kritik öneme sahip olduğunu, bu tür sahtekarlıkların tüm ülke üniversiteleri için olumsuz algı oluşturduğunu ve gençlerin motivasyonunu ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Tüm sahtekarlık suçlarını işledi

Başkanı, sanık Gündüz’ün üniversite içinde işlenebilecek neredeyse tüm sahtekarlık suçlarını gerçekleştirmiş olmasının dikkat çekici olduğunu, bu suçlar sayesinde ciddi maddi kazanç sağladığını ve mağdurlara ciddi zarar verdiğini belirtti.

Ancak sanık Gündüz’ün avukatının belirttiği gibi, maddi zararları tazmin ettiği, artırdığı hisselerini devrettiği ve aldığı diş ünitelerinin poliste emare olarak bulunduğu ifade edildi. Bu durum hafifletici bir faktör olarak değerlendirildi.

Başkan, maddi zararın giderilmiş olmasının, işlenen suçların vahametini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Ayrıca sanığın, soruşturmanın aydınlatılmasına ciddi şekilde katkı sağladığı ve sahte doçentlik diplomasından kişisel çıkar elde etmediği de ceza takdirinde lehine hafifletici unsur olarak değerlendirildi.

Başkan, her iki sanığın da sabıka kaydının olmadığını ve Gündüz’ün üç çocuk sahibi olmasının, Amir’in ise genç yaşının lehlerine değerlendirildiğini söyledi.

Başkan, sanıkların suçlarını kabul edip özür dilemelerinin ve meselenin aydınlatılmasında polise yardımcı olmalarının hafifletici faktör olduğunu belirtirken, suçların ciddiyeti ve işleniş şekli dikkate alınarak uzun süreli hapis cezasının adil olduğunu vurguladı. Sonuç olarak, Gündüz 15 yıl, Amir 6 yıl hapse mahkum edildi.