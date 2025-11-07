Tacirlerin kurbanı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan Z.B. Metehan Sınır Kapısı’nda kokainle yakalandı. Tutukla-nan zanlı “uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlarından Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlının 100 Euro karşılığında kuryelik yaptığını kabul ettiğini açıkladı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 5 Kasım saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Mete-han Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan zanlının üzerinde ve aracında Narko-tik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol gerçekleştirildiğini belirtti. Polis, yapı-lan kontrolde, zanlının bel çantasında 11 ayrı naylon pakette toplam 10 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, zanlının sorgusunda söz konusu uyuşturucuyu aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını, kuzeyde belirlenen bazı konumlara bırakması karşılığında 100 Euro alacağını beyan ettiğini aktardı.

Polis memuru; soruşturmanın henüz tamamlanmadığını, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Labora-tuvarı’na gönderileceğini belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; talebi uygun bularak zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

