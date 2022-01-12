Polis 4 kişinin peşinde

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 21 yaşındaki genç kızın pasaportuna el koyduğu, dayakla fuhuşa zorladığı iddia edilen

Nijerya uyruklu Blessing Agbonselohbor hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarılırken, suçla bağlantılı aranan 4 kişi olduğu belirtildi.



Duruşmada iddiaları aktaran polis, fuhuşa teşvik olayının 2021 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Polis, Blessing Agbonselohbor’un kız arkadaşı 21 yaşındaki S.O.P’yu Snapchat üzerinden ayarladığı erkeklerle cinsel münasebete girmesi için zorladığını söyledi. Polis, S.O.P.’nun fuhuş yapmak istememesi üzerine Agbonselohbor’un genç kızı darp ettiğini, onu ve ailesini öldüreceğine dair tehdit ettiğini ifade etti. Polis memuru, zanlının, yine Snapchat üzerinden tanıdığı erkek bir şahıs ile S.O.P’nun 84000 Nayra (Nijerya Parası) karşılığında cinsel ilişkiye girmesini sağladığını açıkladı.Polis memuru, zanlının ayrıca kız arkadaşına ait Nijerya pasaportunu, aşı kartını, evraklarını zorla alarak soygun suçunu işlediğini ifade etti. Şikâyetin 6 Ocak tarihinde yapıldığını belirten polis, zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, şikâyetçinin iddialarının yanı sıra zanlının da bazı beyanlarda bulunduğunu, bu yönde de araştırma yapılacağını söyledi.Polis, suçla bağlantılı aranan 4 kişi daha olduğunu ifade ederek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme hakkında ‘fahişelik yaptırma’, ‘fuhuşa teşvik’, ‘cinsi münasebette bulundurma niyeti ile alıkoyma’, ‘soygun’, ‘şiddet tehdidi’, ‘darp’ suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.