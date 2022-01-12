‘Diomidis’ geliyor

Kıbrıs’ın, geçtiğimiz pazar akşamından bu yana elverişsiz havanın etkisi altında olduğu ve bugün ‘Diomidis’ adlı kötü hava koşulunun beklendiği haber verildi.

Alithia gazetesi, “Diomidis” olarak adlandırılan kötü havanın Kıbrıs’ı bugünden itibaren etkisi altına almasının beklendiğini ekledi.

Haravgi gazetesi ise haberinde, sağanak ve dolu yağışının dün neredeyse Güney Kıbrıs’ın bütün kentlerinde etkili olduğunu, öte yandan arabasıyla “Tremitho” deresini geçmeye çalışan ve artan su seviyesi nedeniyle derede arabasıyla 300 metre sürüklenen gencin yetkili birimler tarafından kurtarıldığını belirtti.

Gazete boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gencin arabasının tavanına çıkarak itfaiye tarafından kurtarılmayı beklediğini ekledi.