Engeller aşılmalı

Cemre Akar

Toplumcu Kurtuluş Partisi/Yeni Güçler’den Girne bölgesi milletvekli adayı olan Şefik Dereli yıllardan beri Thalassmia tedavisi gören ve özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çok iyi bilen bir gencimiz.

Siyasete girme nedenini de öncelikle engelli vatandaşların sorunlarına çözüm bulma arzusuna bağlıyor. Seçilmesi halinde engellerin ortadan kaldırılması için yoğun çaba harcayacağını belirtiyor.



Soru: Öncelikle okurlarımızın sizi tanıması için kendinizden bahseder misiniz?

Yanıt: Ben, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Girne Milletvekili Adayı Şefik Dereli.

17 Ağustos 1978 yılında Ortaköy Lefkoşa'da doğdum. Ailem Baf göçmeni olarak Alsancak bölgesine yerleşti. İki kardeşim bulunmaktadır. Doğuştan engelli bir bireyim. Akdeniz Anemisi olarak bilinen Talesemi hastalığım bulunmaktadır. Her ay 1-2 ünite kan almak zorundayım. Dalağım çalışmamaktadır. Engelimi 'mızır çocuk' olarak isimlendiriyorum. Ülkemde engelli bir birey olarak yaşamak gerçekten zor. Özellikle toplum bilincini yaratıp farkındalığın oluşturulması taraftarıyım. Alsancak İlkokulundan mezun oldum. Talesemi Derneği Yönetim Kurulunda bir dönem görev yaptım. Dört yıldır dars sporcusuyum. Sporu seviyorum ve imkan buldukça yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı bir yaşam ve moral açısından da herkese tavsiye ediyorum. Bekarım.

Engelli vatandaşlar hep ihmal edildi

Soru: Neden siyasete girdiniz?. Belli başlı amaçlarınız nedir?

Yanıt: Siyasete girmek gerçekten bir cesaret işidir. Ben de bu konuda karar vermek için çok düşündüm. Ancak ülkemde özellikle engelli vatandaşlar için ciddi sorunlar vardır. Engelli vatandaşların yaşam, refah düzeyinin yükseltilmesi için çok çaba harcanması gerekiyor. Benim de ilk hedefim bu yönde olacaktır. Devletimiz engelli vatandaşlara her konuda yardımcı olmalı ve engeller aşılmalıdır. Bunu başarmak zor değildir. İstek ve gayret olursa başarabiliriz.

Tabi ki sağlıkta ve ekonomide çok ciddi sorunlar vardır. Çok sayıda hastamız ilaç bulamıyor. Bazı hastalar doktordan randevu almakta sıkıntı yaşıyor. Acil servislerde ciddi eleman sıkıntısı vardır.

Ekonomik durum zaten gözler önünde. Mutfakta ateş vardır. İnsanlar karnını doyurmakta zorlanır hale geldi. Bu yüzden daha adaletli bir vergi sistemi için çalışmalıyız.

Turizm olumsuz etkilendi?

Soru: Ülkenin en önemli sorunları konusunda neler yapılmalı?

Yanıt: KKTC benim ülkem, yaşadığım toprak parçası. Ülkemi ve insanımızı çok seviyorum. İnsanımızın daha iyi koşullarda yaşaması gerektiğini ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum.

Bilindiği gibi ekonomimizin en büyük iki paydası Yüksek Öğretim ve Turizm sektörüdür. Ne yazık ki içerisinden geçtiğimiz Covid-19 süreci her iki sektörümüzü olumsuz etkilerken ülke çarklarının vatandaş aleyhine dönmesine ve de aile mutfak bütçesine de yansımaktadır. Gelişmiş bir sanayimizin olmayışı, kendi kendimize yetemiyor olmamız, dışa bağımlı oluşumuz özellikle resmi para birimimizin Türk Lirası olması haliyle TL kullanılmasından dolayı da enflasyon oranı, faiz oranı ve döviz kurlarının da Türkiye Cumhuriyeti'nden ithal edilmesine neden oluyor.

Günümüz koşulları da değerlendirildiğinde ekonomik istikrarın sağlanabilmesi için başta pandemi sürecinin kontrol altına alınarak vatandaşı içinde bulunduğu darboğazdan kurtarabilecek alternatif açılımların yaratılması gerekmektedir.

Bu konuda patimizin önemli projeleri vardır. Bu projeleri hayata geçireblirsek, halkın refah seviyesini yükseltme şansımız olacaktır.