PCR şartı kaldırıldı

Türkiye’de pandemi önlemleri kapsamında yeni kararlar alındı. Yeni kararlara göre; aşısı tam olan temaslılara karantina uygulanmayacak ve herhangi bir belirti göstermeyen kişilere PCR testi yapılmayacak. Coronavirüs Bilim Kurulu haftalık değerlendirme için video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan kurulun gündeminde illerdeki vaka sayıları ve hastaneye yatış oranları vardı.

Toplantının ardından Bakan Koca YouTube hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının küresel ölçekte olduğu gibi Türkiye’de de baskın varyant haline geldiğini ifade eden Koca, “ Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden arttı. Bununla birlikte hastanelerimizde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış oldu. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar görüyorduk” dedi.

Koca, “Omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa benziyor. Bu durumu ümitle bekliyoruz. Bunun yanında tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz”ifadesini kullandı.

"Turkovac, Sinovac'tan daha etkili"

Turkovac aşısıyla ilgili de açıklama yapan Koca şunları ifade etti:



“Bildiğiniz gibi Turkovac aşımızın Hacettepe Üniversitesinde yürütülen primer aşılama faz 3 sonuçları bugün çalışmayı yürüten bilim insanlarımızca açıklandı. Faz 3 aşamasında 1182 gönüllüden elde edilen sonuçlar kamuoyu ile paylaşıldı. Turkovac aşımızın karşılaştırma kolu olan Sinovac aşısından daha etkili olduğu gösterildi. Turkovac aşımızın Faz1 aşamasında 44 gönüllü, Faz 2 aşamasında 250, Faz 2b aşamasında 222 gönüllü ve Faz 3 hatırlatma dozu çalışmasında ise 4.244 gönüllüden elde edilen güvenlik verileri ile aşımız acil kullanım onayı almıştır.”

Yeni karantina ve PCR kararı

Koca yeni pandemi kararlarını da açıklarken, şunları söyledi:

Aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır.

Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.”