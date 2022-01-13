‘Her şeyin başı üretim’

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile TDP Milletvekili adayları önceki gün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ne ziyarette bulunarak sanayici ve iş insanlarıyla üretimde yaşanan sorunları, bunların nasıl aşılabileceğini konuştu.

Cemal Özyiğit, sanayi bölgelerinin oluşumu, yönetimi ve çevre temizliği dahil denetimindeki sorumluluğun netleştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda gerekli adımların atılacağını kaydetti.

Özyiğit, özellikle pandemi döneminin, üretimin değerini ve önemini ortaya koyduğunu, dünyanın birçok ülkesinin yeni dönemle birlikte üretime desteği artırdığını belirtti.



Bir yandan yerli üretimi teşvik ederken, diğer yandan da yerli üretime dayalı sanayinin önemine vurgu yapan Özyiğit, “Yerli sanayinin teşvik edilmesi esastır. TDP yerli üretimi koruyarak geliştirecek, buna destek verecek. Yerli üretime dayalı sanayi olacak. “ dedi.

Özyiğit ve adaylar, muhtarlarla sohbet etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları önceki gün Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi

Verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile milletvekili adayları dün Lefkoşa bölgesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Sohbet toplantısı şeklinde geçen görüşmede muhtarların sorunları konuşuldu, sorularına yanıt verildi, TDP’nin plan ve projeleri aktarıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, halkın temel temsilcileri olan muhtarlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarların yaşadığı sıkıntıları yakından bildiklerini kaydetti. Muhtar, aza, belediye başkanı ve meclis üyelerinin kamu hizmetlerindeki önemli görevleri yerine getirdiklerini ifade eden Özyiğit, yerel yönetimler ne kadar iyi çalışırsa halkın da o kadar iyi hizmet alacağını söyledi.