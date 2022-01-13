Örnek işbirliği

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’a bağlı Akçay bölgesinde Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi yakında açılıyor.



Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve Akçay Muhtarlığı iş birliği ile 6 ay önce yapımına başlanan Eğitim Evi ve Kütüphanesi’yle ilgili çalışmalar tamamlandı. Açılışın ve Cumartesi günü saat 15.00’te Akçay köy meydanında yapılacağı belirtildi.Diyalog’a konuşan Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, 6 ay önce köyde atıl durumdaki sahipsiz bir binanın Bakanlar Kurulu kararı ile Akçay Muhtarlığı himayesine verildiğini ifade etti. Dereliköylü,6 ay gibi bir sürede projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “İşlerin tümü Dr. Küçük Vakfı ve Akçay Muhtarlığı işbirliğinde yapıldı. Burası artık Dr. Küçük hakkında gençlerin bilgi alabileceği ve Dr. Küçüğü unutturmayacak bir merkez oldu” dedi. Dereliköylü, projenin hayata geçmesine katkı koyan sponsor kurum, kuruluş ve vatandaşlara teşekkür etti.