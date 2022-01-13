Yatırımcının önü açılacak

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, gelişim ve kalkınmanın özel sektörün desteklenmesi ile mümkün olduğunu belirterek Halkın Partisi’nin kayıt altında devlete vergi veren, istihdam ve iş imkanı yaratan özel sektörün yanında olacağını vurguladı.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Ekonomiyi büyüterek bu krizden çıkabiliriz. Bunun için de yeni yatırımların yapılmasını, yeni iş imkanları ortaya çıkmasını sağlayacak şekilde bürokrasideki hantallığa son vermeliyiz. Biz Halkın Partisi olarak bu açıdan dijital dönüşümü, online hizmete geçilmesini ve kamuda müdürlerin siyasi atama yerine sınavla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmaları hususlarını olmazsa olmaz olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay, özellikle pandemi ve kapanma döneminde özel sektörün kilit vurduğu veya motoru daha düşük seviyede çalıştırdığı zamanlarda memleketin enerjisinin nasıl ortadan kalktığını ve pek çok şeyin durduğunu bu toplumun yaşayarak tecrübe ettiğini kaydetti.

Özersay, “bu sürecin sonucunda; kamu sağlık hizmetlerinin öneminin çok daha iyi anlaşılması ne kadar önemliyse özel sektörün de öneminin anlaşılması gerektiği bir döneme girildi” dedi.

Sağlığı ekonomiye, ekonomiyi sağlığa feda etmek gibi bir durumun söz konusu bile olamayacağını dile getiren Kudret Özersay, ikisinin bir arada canlı ve güçlü tutulması gerektiğini söyledi.

İş Adamları Derneği’ne (İŞAD) yaptığı ziyarette konuşan Özersay, “Gerek ülke içerisinde gerekse yurtdışında yeni yatırımların yapılması ve ekonominin canlanması noktasında devletin ne kadar hizmet verebildiği ya da ne kadar engel olduğu noktasına hepimiz yakından bakmalıyız” diye konuştu.

“İstikrar siyaset anlayışıyla sağlanır”



Özersay katıldığı bir televizyon programında, siyasi istikrarın, siyaset anlayışı ve siyasi zihniyetle ilgili olduğunu, geçmişte tek başına iktidara gelen partilerin ülkede siyasi istikrar sağlayamadığını belirtti.“Gerek parti içi çekişmeler, gerek kurultaylar nedeniyle tek başına iktidara gelmiş olsalar bile ülkeyi siyasi krize sürükleyen partiler olmuştu” diyen Özersay, “Rakamlar tutsa bile vekiller, bakan olmak için ya da yakınları müdür olsun diye sizi tehdit ediyorsa sizin iktidara gelmeniz değil istikrar, istikrarsızlık sağlar” diye konuştu.Seçim sonrası bir koalisyonun kurulacağını dile getiren Özersay, Meclis’te grubu olan partilerin koalisyon kurmasının önemine işaret ederek, 5’ten az milletvekili olan hükümet ayağının komitelerde temsil edilemediğini, yasa tasarılarının Meclis’ten geçirilemediğini anlattı.

TUTDER’den bir heyet HP’yi ziyaret etti

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği’nden (TUTDER) bir heyet HP’yi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özersay, HP’nin sivil toplum örgütleri ile yaptığı istişareler ve ekonomik çalışmaları neticesinde ayakları yere basan bir çıkış yolu ortaya koyduğunu kaydetti

Söz konusu ekonomik paketin ilk maddesinin piyasanın ucuzlatılması ve zamların dizginlenmesiyle ilgili olduğunu belirten Özersay, “piyasada ucuzluğun sağlanması ile ilgili olarak da esasen bizim üzerinde durduğumuz fon ve benzeri yüklerin belli bir süreliğine sıfırlanması ve devletin denetim yapması üzerine kurgulanmıştır” dedi.