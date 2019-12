Resmen yarışta

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genişletilmiş Parti Meclisi, Lefkoşa'da Hidden Garden'da Cumhurbaşkanlığı seçimi gündemiyle toplandı.

Yapılan oylamada, Genel Başkan Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması, oybirliğiyle onaylandı. Erhürman resmen CTP'nin adayı olarak ilan edildi.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Erhürman, "Biz 1970'ten beri aralıksız şekilde bir an önce kapsamlı çözüm ve barış dedik. Kalıcı barışın garantisi Ada'da da bölgede de bir an önce federal, kapsamlı çözüme ulaşmaktır. Bu ülkedeki bu durum 'sürmez' durumdur." dedi.

Erhürman, "Kapsamlı çözüme ulaşamadığımız zamanlarda bizi uluslararası toplumla buluşturacak güven yaratıcı önlemleri ve adım adım hamleleri de tek yanlı olarak atmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türk halkının kurumları aracılığıyla kendi kendini yönetmesinin yolunu da açacağız. Her çabada bir tane özne vardır o özne Kıbrıs Türk halkıdır" şeklinde konuştu.

"Yarının Kıbrıs'ı için bugünden harekete geçmeliyiz. Bugünden tezi yok yola çıkıyoruz. Artık aralıksız bir biçimde BM'nin, AB'nin , Türkiye'nin Yunanistan'ın İngiltere'nin, tüm ülkelerin gündeminde Kıbrıs Türk halkının olmasını sağlamak durumundayız." diyen Erhürman "Arı gibi çalışacak bir Cumhurbaşkanına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

Erhürman, aralıksız çalışan, durmadan BM ile tüm ülkelerle görüşen , yaşanan fikir ayrılıklarını da diplomasi ile aşma becerisini, uluslararası ilişkiler, hukuk, diplomasi bilgisiyle gösteren, deneyimli kadrolarla çalışan bir cumhurbaşkanlığı olması gerektiğini kaydetti.

"Biz cepheleşmeden yana olmadık, bölmedik parçalamadık" diyen Erhürman, "Bundan sonra da yapmayacağız. Biz kimseyle çatışmak niyetinde değiliz kimseyle kavgamız yok. Biz gelmedik kavga için, bizim kavgamız barış için" şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2019, 12:29