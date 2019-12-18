Geçmişi araştırılacak

Lefkoşa'da faaliyet gösteren Başman isimli mağazada çalışan Cuma Yaşar, kasadan 5 bin 600 TL çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlı dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, daha önceden de, işyerinden hırsızlık yapmış olabileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Başman isimli işyerinde çalışan zanlının 14 Aralık 2019 tarihinde kasadan 5 bin 600 TL çaldığını söyledi. Polis, zanlının işyeri tarafından yapılan şikayet üzerine16 Aralık’ta tutuklandığını belirtti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden polis, ayrıca geriye dönük bir araştırma da yapılacağını açıkladı.

Polis, zanlının geçmişe dönük aynı suçu işlemiş olma olasılığı olduğunu belirtti.

Zanlının serbest kalması halinde temin edilecek ifadelere etki edebileceğini söyleyen polis memuru, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi.

Mahkeme hakkında soruşturma yapılan zanlının 3 gün süre ile polis gözetiminde kalmasına emir verdi.