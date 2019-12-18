Onları kim örgütlüyor?

Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Barfly isimli eğlence mekânının kapısını kırıp içeri girdikten sonra 8 bin 753 TL değerinde 65 şişe içki çalan zanlılar hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Olaydan 9 gün sonra tespit edilerek yakalanan ve hafta sonu mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlılar İ. U. (E-16) E.F. Y.8E-16) ve T.Ö. (E-16) dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşma zanlıların yaşının 16 olması nedeniyle kapalı oturum olarak gerçekleştirildi. Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi verdi.

Ne olmuştu

Zanlılar 1- 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren Barfly isimli işyerinin kapısını kırıp içeriye girmiş, toplam değerleri 8 bin 753 TL olan 12 şişe Red Label marka viski, 11 şişe Black Label viski, 6 şişe Hendrick marka cin, 1 şişe Baileys, 5 şişe Label viski, 1 şişe Bells viski, 8 şişe White Horse viski, 6 şişe Tekirdağ Gold rakı, 2 şişe Tekirdağ Yeşil rakı, 4 şişe Yeni Rakı yeni seri, 2 şişe Blue Label viski, 1 adet 15 yıllık Jack Daniels marka viski, 6 paket sigara çalmıştı.

Zanlılar 13 Aralık 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.