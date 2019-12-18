Onları kim örgütlüyor?

Gençlerin uğrak mekanı Barfly’ın kapısını kırıp 65 şişe içki çalan üç zanlı da 16 yaşında

Onları kim örgütlüyor?

 Suna ERDEN

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Barfly isimli eğlence mekânının kapısını kırıp içeri girdikten sonra 8 bin 753 TL değerinde 65 şişe içki çalan zanlılar hakkındaki soruşturma devam ediyor. 
Olaydan 9 gün sonra tespit edilerek yakalanan ve hafta sonu mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alınan zanlılar İ. U. (E-16)  E.F. Y.8E-16)  ve T.Ö. (E-16) dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Duruşma zanlıların yaşının 16 olması nedeniyle kapalı oturum olarak gerçekleştirildi. Mahkeme zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk süresi verdi.

Ne olmuştu
Zanlılar 1- 4 Aralık 2019 tarihleri arasında Lefkoşa Surlariçi’nde faaliyet gösteren Barfly isimli işyerinin kapısını kırıp içeriye girmiş, toplam değerleri 8 bin 753 TL olan 12 şişe Red Label marka viski, 11 şişe Black Label viski, 6 şişe Hendrick marka cin, 1 şişe Baileys, 5 şişe Label viski, 1 şişe Bells viski, 8 şişe White Horse viski, 6 şişe Tekirdağ Gold rakı, 2 şişe Tekirdağ Yeşil rakı, 4 şişe  Yeni Rakı yeni seri, 2 şişe Blue Label viski, 1 adet 15 yıllık Jack Daniels marka viski, 6 paket sigara çalmıştı.
Zanlılar 13 Aralık 2019 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştı.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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