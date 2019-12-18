‘Ben yapmadım’ diyor

Suna ERDEN

Gönyeli’de evinin önünden kaçırılarak Alayköy’de boş bir araziye götürülen ve elleri ile ayakları bağlandıktan sonra darp edilen 74 yaşındaki Süheyla Argüden olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olayda şüpheli görülerek tutuklanan ve hakkında önemli iki ipucu bulunan Danyal Özdilaver dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 2 Aralık tarihinde Süheyla Argüden’in KL 081 plakalı aracının yanındayken maskeli iki kişi tarafından zorla aracına bindirilip kaçırıldığını, elleri ve ayakları bağlandıktan sonra, kafasına tabanca dayandığını söyledi. iki maskeli şahsın kafasına tabanca dayadıkları Argüden’e “Kuyumcu dükkânının anahtarını vermezsen seni öldürürüz” dediklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Argüden’in çantasındaki 100 Euro ve Bin TL’nin maskeli kişiler tarafından alındığını belirtti. Olayla ilgili yapılan inceleme sonrası zanlı Danyal Özdilaver’in aracının kaçış güzergâhında şüpheli görüldüğünü söyleyen polis, bu yönde araştırma yaptıklarını ifade etti.

Demirhan’daki soygunla bağlantısı olabilir

Polis memuru, gözaltına alınan zanlının aracında arama yapıldığını, 13 Ekim 2019 tarihinde Demirhan’da meydana gelen maskeli soygunda Nijerya uyruklu şahsa ait IPhone marka cep telefonunun bulunduğunu belirtti.

Polis, Demirhan’da gerçekleşen ve maskeli üç kişinin gerçekleştirdiği soygunla ilgili zanlının bağı olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu da söyledi. Polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, 3 gün ek süre talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.