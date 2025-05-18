Bir acı daha

Hamit ER

Pınarbaşı ile Boğazköy arasında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Rıfat Gezici hayatını kaybetti.

Özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Gezici’nin vefatı sevenlerini yasa boğdu. Kaza dikkatsiz seyreden 63 yaşındaki İbrahim Tımbıl yönetimindeki araçla süratli sürüş yaptığı açıklanan Gezici’nin motosikletinin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletiyle birlikte savrulan Gezici ağır yaralanarak, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Motosikletten kopan parçalar etrafa saçılırken, hız göstergesinin 180 kilometrede sabit kaldığı görüldü.

Araç sürücüsü tedavi altında

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 17 Mayıs 2025 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Pınarbaşı'nda 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana geldi.

İbrahim Tımbıl (E-63), yönetimindeki RA 928 plakalı araçla yolun güney kısmında bulunan ikametgahına dikkatsizse dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten süratli bir şekilde gelmekte olan Rifat Gezici (E-25) yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletin önünü tıkadı.

Salon araçla motosiklet çarpışırken, ağır şekilde yaralanan Rifat Gezici Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan RA 928 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tımbıl'ın ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Zamansız vedası herkesi üzdü

Lefkoşa’da özel bir hastanede hemşire olarak çalışan Gezici sporcu yanıyla da biliniyordu. Motor tutkusu olan Gezici’nin kaza yaptığı motosikleti kısa süre önce aldığı öğrenildi.

Vefatıyla sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğan Gezici için Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası taziye mesajı yayımladı.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2025, 02:37