Şeytana uymuş

Değirmenlik’te geçen perşembe günü Yusuf Ulgar (25), misafir olarak bulunduğu evden 310 bin liraya tekabül eden 4 bin Euro, 2 bin 600 Sterlin ve 7 bin TL çaldığı tespit edildi. Tutuklanan zanlı dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olgular aktarılarak, ek tutuklama talep edildi. Zanlının çaldığı paralardan sadece 400 Sterlin ve bin 500 Euro’luk kısmının bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Değirmenlik'te bir arkadaşının evinde misafir olarak bulunan Yusuf Ulgar’ın yatak odası içerisindeki dolap üzerinde bulunan ev sahibi M.E’ye ait 4 bin Euro, 2 bin 600 Sterlin ve 7 bin TL nakit paraları çaldığını aktardı.

Polis, zanlının yapılan şikayet üzerine Değirmenlik'te tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis memuru, zanlının ifadesinde paraları Girne'de arkadaşı olan bir şahsın ikametgahında bıraktığını itiraf etmesi ettiğini ve söz konusu adrese gidildiğini açıkladı. Polis, çalınan paralardan 400 Sterlin ve bin 500 Euro’luk kısmının bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, paraların büyük bir kısmının bulunmadığını, bu yönde araştırma yapacaklarını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Duruşmada söz alan zanlı ise pişman olduğunu söylerken, mahkeme talep edilen 3 günlük ek süreyi onayladı.