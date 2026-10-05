Çile kapısı

Lefkoşa’nın tek araçlı geçiş kapısı olan Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine yoğunluk yaşandı. Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluşurken, geçiş yapmak isteyen sürücüler uzun süre beklemek zorunda kaldı. Alışveriş yapmak ve gezmek amacıyla Güney Kıbrıs’a geçen vatandaşlar, yaşanan yoğunluğa tepki göstererek yeni sınır kapılarının açılmasını istedi.

Özellikle hafta sonlarında artan araç yoğunluğu nedeniyle Metehan Sınır Kapısı’nda geçişler çileye dönüştüğünü ifade eden sürücüler sınır kapılarında yaşanan sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalan vatandaşlar, mevcut geçiş noktalarının ihtiyacı karşılamadığını belirterek, yeni kapıların açılmasının önemine dikkat çekti.

Sınır kapılarındaki yoğunluğun artık kronik bir sorun haline geldiğini ifade eden vatandaşlar, iki toplumun liderlerine bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü kaydetti.

Yeni geçiş noktalarının açılması yönünde beklentilerini dile getiren vatandaşlar, liderler arasında çeşitli konularda görüşmeler yapılmasına rağmen sınır kapıları konusunda somut bir ilerleme sağlanamamasını eleştirdi.

Vatandaşlar, geçişlerin kolaylaştırılması ve sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması için gerekli adımların atılmasını istedi.