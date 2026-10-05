İki yıl sonra  yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, eski eşini tehdit etmekle suçlanan O.K.’nin, farklı bir tarihte de bir eğlence mekânının önünde başka bir şahsı darp ettiği ileri sürüldü. Ağustos ayında eski eşinin evine giderek tehditte bulunduğu iddia edilen zanlının, 20 Eylül’de de B.K. isimli şahsı darp ettiği öne sürüldü. Yaklaşık iki aydır aranan zanlı, 3 Ekim’de Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Anıl Can Yalın, zanlı O.K.’nin 12 Ağustos’ta saat 03.30 sıralarında eski eşinin evine gittiğini söyledi. Zanlının, eski eşine “Kapıyı açmazsan seni boğacağım, geberteceğim” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu aktaran polis, zanlının 20 Eylül’de ise bir eğlence mekânının önünde B.K. isimli şahsın yüzünü eliyle çizerek darp ettiğinin iddia edildiğini belirtti.

Zanlının 3 Ekim’de Gazimağusa’da tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek mahkemeden uygun teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının bir kefilin 1 milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.