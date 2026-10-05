2 kişi yaralandı 

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne Anayolu’nun Ciklos Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında, otobüs sürücüsü ile 16 yaşındaki yolcu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre; kaza 4 Ekim 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 12-13’üncü kilometreleri arasında meydana geldi. Bilal Aydın (E-56) yönetimindeki TMT 501 plakalı otobüs, Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos Mevkii yakınlarında gidiş istikametine göre sola meyilli viraja girdi.

Aydın’ın dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otobüs, yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından karşı şeride geçen otobüs, yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan otobüs sürücüsü Bilal Aydın ile otobüste yolcu olarak bulunan Furkan Yayla

(E-16), Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Furkan Yayla taburcu edilirken, Bilal Aydın müşahede altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2026, 10:01