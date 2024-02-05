60 gram uyuşturucu ile yakalandı

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, Kıbrıs’ın kuzeyine gelirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduracağı yönünde bilgi aldıklarını söyledi, ihbar üzerine Pazar günü havalimanında beklemeye geçtiklerini belirtti.

Polis, saat 13.52 sıralarında Ercan’a giriş yapan zanlının havaalanında alıkonularak, üzerinde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada zanlının iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 40 gram Metamfetamin, peçeteye sarılı 15 gram Metamfetamin, cüzdanında 2 gram Metamfetamin ve çantasındaki küçük şişede 8 gram daha Metamfetamin ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlının suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi Türkiye’den temin ettiğini söylediğini açıkladı.

Polis memuru, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, suçla bağlantılı ifadeler alacaklarını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis memuru, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024, 15:06