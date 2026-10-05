Kilosu 250 lira

Hasan RAJWA
Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve ve sebzelerin fiyatları dikkat çekti. Pazarda kilosu 250 liradan satılan Verigo üzümüne özellikle yabancıların ilgi gösterdiği görüldü.
Pazarda meyveler arasında en yüksek fiyat, kilosu 400 liradan satılan mango olurken, asma yaprağı 700 liradan satışa sunuldu. İncirin kilosu 350 lira, kivinin kilosu ise 250 lira olarak belirlendi.
Sebzelerde ise en yüksek fiyat 400 lirayla acı biberde görüldü. Taze fasulye, bamya, börülce ve dolmalık biber 250 liradan satılırken, kapya biber, barbunya, mantar ve ayvalı fasulye 200 liradan alıcı buldu.
Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:
Meyveler
Asma yaprağı: 700 TL
Mango: 400 TL (kg)
İncir: 350 TL
Kivi: 250 TL (kg)
Yerli zeytin: 250 TL
Verigo üzümü: 250 TL
Guafa: 250 TL
Hurma (Cennet Meyvesi): 200 TL
Nar: 200 TL
Üzüm: 200 TL
Armut: 200 TL
Erik: 180 TL
Limon: 130 TL
Şeftali: 120 TL
Nektarin: 120 TL
Elma: 120 TL
Mandalina: 100 TL
Ananas: 100 TL (adet)
Muz: 90 TL
Portakal: 70 TL
Kavun: 40 TL
Karpuz: 50 TL
Sebzeler
Acı biber: 400 TL
Taze fasulye: 250 TL
Bamya: 250 TL
Börülce: 250 TL
Dolmalık biber: 250 TL
Kapya biber: 200 TL
Barbunya: 200 TL
Mantar: 200 TL
Ayvalı fasulye: 200 TL
Kabak: 120 TL
Ayşe kadın: 100 TL
Çiçek lahanası: 100 TL
Salatalık: 100 TL
Avokado: 100 TL (adet)
Patlıcan: 100 TL
Soğan: 85 TL
Patates: 80 TL
Pancar: 70 TL
Havuç: 60 TL
Mısır: 50 TL (adet)
Sarma: 50 TL