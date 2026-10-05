Kilosu 250 lira

Hasan RAJWA

Lefkoşa’da kurulan açık pazarda meyve ve sebzelerin fiyatları dikkat çekti. Pazarda kilosu 250 liradan satılan Verigo üzümüne özellikle yabancıların ilgi gösterdiği görüldü.

Pazarda meyveler arasında en yüksek fiyat, kilosu 400 liradan satılan mango olurken, asma yaprağı 700 liradan satışa sunuldu. İncirin kilosu 350 lira, kivinin kilosu ise 250 lira olarak belirlendi.

Sebzelerde ise en yüksek fiyat 400 lirayla acı biberde görüldü. Taze fasulye, bamya, börülce ve dolmalık biber 250 liradan satılırken, kapya biber, barbunya, mantar ve ayvalı fasulye 200 liradan alıcı buldu.

Pazarda dün fiyatlar şöyleydi:

Meyveler

Asma yaprağı: 700 TL

Mango: 400 TL (kg)

İncir: 350 TL

Kivi: 250 TL (kg)

Yerli zeytin: 250 TL

Verigo üzümü: 250 TL

Guafa: 250 TL

Hurma (Cennet Meyvesi): 200 TL

Nar: 200 TL

Üzüm: 200 TL

Armut: 200 TL

Erik: 180 TL

Limon: 130 TL

Şeftali: 120 TL

Nektarin: 120 TL

Elma: 120 TL

Mandalina: 100 TL

Ananas: 100 TL (adet)

Muz: 90 TL

Portakal: 70 TL

Kavun: 40 TL

Karpuz: 50 TL

Sebzeler

Acı biber: 400 TL

Taze fasulye: 250 TL

Bamya: 250 TL

Börülce: 250 TL

Dolmalık biber: 250 TL

Kapya biber: 200 TL

Barbunya: 200 TL

Mantar: 200 TL

Ayvalı fasulye: 200 TL

Kabak: 120 TL

Ayşe kadın: 100 TL

Çiçek lahanası: 100 TL

Salatalık: 100 TL

Avokado: 100 TL (adet)

Patlıcan: 100 TL

Soğan: 85 TL

Patates: 80 TL

Pancar: 70 TL

Havuç: 60 TL

Mısır: 50 TL (adet)

Sarma: 50 TL