Sabotaj kuşkusu

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta dün Yedidalga, Kantara,Taşpınar bölgelerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangınlara havadan ve karadan müdahale edilirken, vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ağız ve burunlarını maske ile kapatarak alevlerin içerisinde dalan vatandaşlar, büyük bir özveriyle ekiplere çalıştı.

Özellikle Taşpınarda yangında traktörüyle dumanların arasında dalan ve alevleri söndürmeye çalışan çiftçi dikkat çekti.

Yedidalga'da panik

Yedidalga'daki yangın dün saat 12.30 sıralarında başladı. Ormanlık alanda çıkan ancak yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşandı.

Yangına itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma ve Lefke Belediyesi ekipleri ile bölge halkı müdahale etti.

Türkiye'den KKTC’de konuşlanması için tahsis edilen helikopter de yangın yerine ulaşarak müdahalede bulundu.

Ekiplerin ve halkın iş birliğiyle yangın kontrol altına alındı.

Lefke Belediyesi Başkanı Aziza Kaya, yangının rüzgârın etkisi ile geniş bir alana yayılmasının yanı sıra evlerin duvarlarına kadar gelmesinin paniğe neden olduğunu söyledi.

Kantara’da da yangın çıktı

Kantara Ağıllar bölgesinde yangın çıktı. Yangın rüzgârında etkisi ile hızla yayıldı.

Yangına ilk müdahaleyi Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Türkiye’den gelen iki yangın helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı yaptı.

Polis, yangının saat 16.00 sıralarında Ağıllar ile Mersinlik arasında dağlık ve ormanlık alanda başladığını bildirdi. Yangına 2 helikopter, bir yangın uçağı ile havadan, itfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma ekipleri, askeri personel, Geçitkale Belediyesine ait su tankeri ile de karadan müdahale edildi.

Çiftçiler seferber oldu

Taşpınar ağılların bölgede yangın çıktı. Yangına itfaiye ve Sivil Savunma ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti. Çiftçiler traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin ve dumanların arasına dalan çiftçiler, büyük bir özveriyle ekiplere destek oldu. Yangın elbirliği ile söndürülürken, ülke genelinde çıkan tüm yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2022, 12:33