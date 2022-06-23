Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Coronavirüsle mücadele kapsamında kararlar aldı.

Buna göre, kalabalık ve kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu geri geldi. Hastane, huzurevi, bakımevleri ve cezaevlerinde maske kullanımı da devam ediyor.

Ayrıca, semptomu olan kişilerin mutlaka maske takmaları ve testlerini yaptırmaları, pozitif çıkmaları halinde ise izole olmaları gerektiği vurgulandı.

Öte yandan, temaslı kişilere 5. gün antijen testi yapma kararı da yeniden alındı.

Oygar’dan önemli uyarılar

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, “Pandemi bitmedi” uyarısında bulunarak, vatandaşlara, “Kendinizi koruyun, özellikle risk gruplarını, yaşlı insanları, bağışıklık sistemi düşük insanları mutlaka koruyun. Bitti gözüyle bakmayın” diyerek, seslendi.

Son günlerde vaka sayılarında artış yaşansa da hastane ve yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış olmadığını belirten Oygar, semptom gösteren kişilerin mutlaka maske takması gerektiğine vurgu yaptı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve ona bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte bugün ortak bir toplantı yaptıklarını ifade eden Deren Oygar, kapalı alanlarda özellikle sosyal mesafenin sağlanamayacağı kalabalık toplu bir etkinlik yapılacaksa riskten bağımsız olarak maske kullanımını önerdiklerini açıkladı.

Oygar, Covid-19 hastalarının artık Acil Durum Hastanesi’ne değil, bütün bölgelerdeki hastanelerin acil servislerine başvurduğunu da kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Oygar, son günlerde artan Covid-19 vakaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a konuştu.

Oygar, hastalığın sağlık göstergesi olarak risk durumunu değerlendirdikleri iki kriterin hastane yatışları ve hastane yoğun bakım yatışları olduğunu belirterek, “Şu anda hastane yatışlarında ve hastane yoğun bakım yatışlarında herhangi bir artış yok. Hastalarda semptom olsa dahi yatışı gerektirecek bir durum söz konusu değil bugüne kadar…” diye konuştu.

Deren Oygar, “Eğer hastaysak kalabalıklara çıkmamız gerekiyor, çıkmamız gerekirse maske takmamız gerekiyor” dedi.

“Konsültan hekimlere ulaşmak daha kolay olacak”

Covid-19 hastalarına ayrı bir hastanede bakmanın dezavantajlarını da yaşadıklarına dikkat çeken Deren Oygar, şu anda normal sağlık sistemi içerisinde hastanın başka bir şikayeti varsa konsültan hekimlere ulaşmanın çok daha kolay olacağını söyledi. Örneğin Covid-19 hastası olup apandisit ameliyatı olması gereken bir hastanın ameliyatının izole bir ameliyathanede yapılacağını dile getiren Oygar, Covid-19 hastalarının normal sağlık sistemi içerisinde daha etkin bir hizmet alacaklarını belirtti. Oygar, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde gerekli düzenlemelerin yapıldığını da ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, son olarak “pandemi bitmedi” uyarısında bulunarak, “Şu anda yatış yok, ölüm yok, hafif gribal bir enfeksiyon gibi geçiriliyor ama bitmedi kendinizi koruyun, özellikle risk gruplarını, yaşlı insanları, bağışıklık sistemi düşük insanları mutlaka koruyun. Bitti gözüyle bakmayın. Özellikle risk grupları mutlaka aşılanmış olsun” vurgusu yaptı.

Çeşitli senaryolar yazılsa da kış aylarında, ilerleyen günlerde ne olacağının bilinmediğini ifade eden Oygar, “İnşallah daha iyiye gidecek, bütün umudumuz o…” dedi.

Son bir haftada 859 yeni vaka saptandı

Bu arada KKTC’de son bir haftada (15-21 Haziran) 10 bin 883 test yapıldı, 859 pozitif vakaya rastlandı.

Sağlık Bakanlığı 15 Haziran-21 Haziran arasında elde edilen verileri açıkladı.

Haftalık yapılan test sayısı 10 bin 883 olurken, haftalık saptanan pozitif vaka sayısı 859 oldu.

Son bir haftada Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ise olmadı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2022, 10:02