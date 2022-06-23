banner556

Moral oldu

Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeli geleneksel “Yaza Merhaba” pikniğinde bir araya geldi

Moral oldu

Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeli geleneksel “Yaza Merhaba” pikniğinde bir araya geldi.
Personelin aileleri ile birlikte katıldıkları piknikte, tavla turnuvası ve çeşitli eğlenceli ödüllü yarışmalar düzenlendi.
Tüm personelin katılabilmesi için iki gün üst üste düzenlenen piknikte lezzetli sunumlar, yarışmalar ve eğlenceli müzik eşliğinde büyükten küçüğe herkes eğlenceli dakikalar yaşadı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyük Han şenlendi
Büyük Han şenlendi
  1. KIBRIS

banner471

banner468