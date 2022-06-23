Moral oldu

Merit Lefkoşa Hotel Yönetici ve personeli geleneksel “Yaza Merhaba” pikniğinde bir araya geldi.

Personelin aileleri ile birlikte katıldıkları piknikte, tavla turnuvası ve çeşitli eğlenceli ödüllü yarışmalar düzenlendi.

Tüm personelin katılabilmesi için iki gün üst üste düzenlenen piknikte lezzetli sunumlar, yarışmalar ve eğlenceli müzik eşliğinde büyükten küçüğe herkes eğlenceli dakikalar yaşadı.