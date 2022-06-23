CTP sahaya indi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti milletvekillerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenledi.

Erhürman, Girne’den başlayarak sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmek için yeniden halkla buluşacaklarını kaydederek, umudun öldürülemeyeceğini, Kıbrıs Türk halkının öz güvenini yitirmeyeceğini, çıkışın olduğunu vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

“Müdahaleler sonucunda hükümetler kuruldu, bozuldu” diyen Erhürman, hükümetin, "ülkeyi yönettiğini iddia ettiğini" dile getirdi.

Ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durulmazsa, "kendi kendini yönetmenin de mümkün olamayacağını, fukaralaşmanın da önüne geçilemeyeceğini" ifade eden Erhürman, Türkiye ile imzalanan "İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması"nı değerlendirdi.

Erhürman, protokol imzalanmadan hükümete istişare içinde çalışılması konusunda çağrıda bulunduklarını belirterek, bu çağrılarının karşılık bulmadığını söyledi.

İlk kez protokolde sermayenin önündeki kısıtlamanın kaldırılmasının yer aldığını kaydeden Erhürman, protokolde vatandaşlığa dair ibareler olduğunu da ifade ederek, “Yanlış olan her şeyi eleştirmeye, bunları dile getirmeye, yanlışlara karşı halkla mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

"Yok oluşa sürükleniyoruz…"

Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yok oluşa doğru sürüklendiğini ancak bunun önüne geçmenin mümkün olduğunu, umudun her zaman var olduğunu söyledi.

Erhürman, sorunları, çözümleri ve yaşananları halka buluşarak konuşacaklarını, CTP’li milletvekillerinin bölgelere giderek halkla buluşacağını, bu çerçevede ilk olarak dün Girne’ye gidileceğini ifade etti.

Erhürman, CTP milletvekilleri, örgüt başkanlarıyla birlikte Lefkoşa Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Ülkede yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolün Anayasal düzenin değişmesine yönelik olduğunu savundu.

Erhürman, yönetenlerin ekonomik sorunlara çare bulmaya çalışmadığını, sadece pandeminin, Rusya Ukrayna savaşının değil, TL kullanımının, basiretsizlik ve beceriksizliklerin ülkeyi bu noktaya getirdiğini söyledi. Erhürman, “Yoksulluk kader değil. Beceriksizlikleri insanları bu noktaya getirdi” dedi.

"Protokolde çözüm ve öneri yok"

Konuşmasının girişinde Erhürman, ülkede yaşanan yangınlara işaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ekonomik fukaralaşmanın demokratik fukaralaşmayı, demokratik fukaralaşmanın ise ekonomik fukaralaşmayı getirdiğini söyleyen Erhürman, bu yoksullaşmanın engellenmesi için çaba ortaya koyduklarını, ama yönetenlerin bu konunun “gailesini dahi çekmediklerini” savundu.

Erhürman, halkla buluşup sorunları dinleyip, çözüm önerileri götüreceklerini söyleyerek, “Umudun ve Kıbrıs Türk halkının özsaygısının yok edilmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan mali ve ekonomik işbirliği protokolüne değinen Erhürman, dövizin arttığını, TL’nin değer kaybettiğini TL’de ortaya çıkan erimeyle yaşanan sıkıntılara yönelik protokolde çözüm ve öneri bulunmadığını kaydetti.

"Sermayenin el değişmesi anlamı taşıyor"

Protokolün, ‘Anayasal düzenin değişmesine yönelik olduğunu iddia eden Erhürman, Türkiye’den gelecek sermayenin, vatandaşlıkların ve mülkiyet edinmenin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını içerdiğini" savundu.

Erhürman, bu protokolde ilk kez Türkiye’den gelecek sermayenin önündeki kısıtlamaların kaldırılmasının yer aldığını belirterek, bunun ülkedeki sermayenin el değişmesi anlamını taşıdığını söyledi.

Yapılanın yanlış olduğunu kaydeden Erhürman, bunun engellenmesi için mücadele ortaya koyacaklarını, bunun tarihsel sorumlulukları olduğunu belirtti.

Hükümetin ilk icraatının ekonomik fukaralığın önüne geçmek olması gerekirken Meclis’e basın özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik yasa tasarılarının götürüldüğünü dile getiren Erhürman, “İlk işleri bu oldu. Halkın sesini kısmak için ortam yaratmaya yönelik yasa tasarıları Meclis’e sevk edildi” dedi.

KIB-TEK’te yaşananlara ve elektrik zammına değinen Erhürman, fiyatların iki ayda bir yenilenmesi gibi hayat pahalılığı, asgari ücret ve devletin verdiği desteklerin de iki ayda bir değerlendirilmesi ve Euro’ya endekslenmesi gerektiğini belirtti.

Euro’ya geçiş gündeme gelmeli

Güven yaratıcı önlemler konusunda değerlendirme yapan Erhürman, Gazimağusa limanı, Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Erhürman, Euro’ya geçişin de gündeme gelmesi gerektiğini kaydetti.

