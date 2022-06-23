Büyük Han şenlendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO), Şef Oskay Hoca yönetiminde Büyük Han’da “Yeşilçam Film Müzikleri” konseri verdi.

Açıklamaya göre, konseri, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bazı belediye meclisi üyeleri ve müzikseverler izledi.

İlki 17.Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali kapsamında verilen ve büyük beğeni toplayan konserin ikincisine de müzikseverler büyük ilgi gösterdi. Vatandaşlar, konserde, şarkılara eşlik edip, dans ederek, konserin keyfini çıkardı.

Konserde; "Gurbet - Özdemir Erdoğan, Dümtek - Moğollar, Çiçek Abbas - Cahit Berkay, Selvi Boylum Al Yazmalım - Cahit Berkay, Çemberimde Gül Oya - Selda Bağcan, Çoban Yıldızı - Melih Kibar, Çarşambayı Sel Aldı - Zafer Dilek, Bizim Aile - Melih Kibar, Hababam Sınıfı - Melih Kibar, Devlerin Aşkı - Cahit Berkay, Yunus - Bora Ayanoğlu, Nihavend Longa - Osman İşmen, Melih Kibar - Aile Şerefi, Şehnaz Longa - Santuri Ethem Efendi, Ateş Böceği - Baha Boduroğlu, Son Verdim Kalbimin İşine-Enrico Macias" eserleri icra edildi.

FOTO: KONSER

Umut Derneği, İskele’ye bağlı köylerde yaşayan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi

Oldu da bitti Maşallah

KKTC Umut Derneği pazar gecesi İskele bölgesine bağlı köylerde yaşayan 30 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenledi.

KKTC Umut Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Dernek Genel Başkanı Özlem Dinçoğlu gecenin açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğe katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Sponsorlara verilen teşekkür belgesinin ardından, çocuklara hediye dağıtımı yapıldı. Yenierenköy Kültür ve Sanat Derneği YEN- DER'in halk dansları gösterisi ile devam eden etkinlik, ailelerin eğlencesiyle sona erdi.