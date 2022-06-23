‘Sert mesaj’ bekleniyor

Brüksel’de bugün ve yarın gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye’nin, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik “kışkırtıcı eylemleri” nedeniyle “kınanacağı” ve Türk hükümetine “AB üyelerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme” çağrısı yapılacağı öne sürüldü.

Fileleftheros “Erdoğan’a Sert Mesaj… Karar Taslağına Göre AB Liderleri Türkiye’nin Eylemlerini Kınayacak” başlıklı haberinde Brüksel’de yapılacak Konsey toplantısından çıkacak karar taslağını gördüğüne işaret ettiği “euractiv”i kaynak göstererek, yer alacak ifadeleri şöyle aktardı:

“Avrupa Konseyi Türkiye’nin tekrar eden son eylem ve söylemlerinden derin endişe duyuyor. Türkiye bütün AB üye devletlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelidir. Avrupa Konseyi Türkiye’den uluslararası hukuka mutlak saygı göstermesini, Doğu Akdeniz’deki istikrar için gerilimi düşürmesini ve sürdürülebilir düzeyde iyi komşuluk ilişkileri yürütmesini isteyecek.”

Gazete, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in “Capital.gr”ye verdiği söyleşide, “Yunanistan’ın ulusal egemenliğine herhangi bir itiraz düşünülemez” dediğini, şunları eklediğini yazdı:

“Ulusal egemenliğimize herhangi bir gerekçeyle itiraz düşünülemez, daha baştan reddedilir. Bu, yapmayı asla kimsenin kabul etmeyeceği bir tartışmadır. Yunanistan’ın güçlenen jeopolitik prestiji ülkenin ulusal haklarını savunmasına katkı sağlar. ABD’ye çok başarılı bir ziyaret gerçekleştirdik, ABD ilişkilerimizin stratejik derinliğini yeniden vurguladı. Avrupa kurumları da Yunanistan’a kuşkusuz destek verdi. Türk söyleminin sınırı aştığını ve Türkiye’yi hiçbir yere götüremeyeceğini hepsi kabul etti.

Yunanistan stratejik ittifakları aracılığıyla bölgedeki istikrar unsuru olarak rolüne yatırım yaptı. Ekonomik düzeydeki ilerleme ulusal hakların savunulması ve ülkenin jeopolitik konumunun güçlenmesine katkı sağlıyor.”