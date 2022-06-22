Sürücü hafif yaralandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde dün meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı. Kaza anayolda dikkatsiz bir şekilde araç kullanan Babatunde Stephen c’nun yoldan çıkarak bariyerleri çarpması sonucu gerçekleşti. Takla atarak tavanı üzerinde duran araçtan kendi imkânlarıyla çıkan Babatunde, yine kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Babatunde Stephen Ojo yönetimindeki SK 052 plakalı otomobille Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Olbia Sitesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kendi imkanlarıyla sağlık merkezine gitti. Sürücünün durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.