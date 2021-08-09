‘Sadece çarpıştık’

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, 147 promil alkol tesiri altında denizde yüzen Ali Karsu’nun, yine denizde yüzmekte olan H.Y isimli kadının kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Teminat maksatlı mahkemeye çıkarılan zanlı, “Alkollü olabilirim, ancak böyle bir suç işlemedim, denizde yüzerken bayanla çarpıştık” diyerek suçlamayı kabul etmedi.

Alkol fena çarptı

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Hüseyin Özerenler, 7 Ağustos tarihinde saat 19.15 raddelerinde, Alsancak’ta bulunan Mare-Monte Halk Plajında, zanlı Ali Karsu’nun, 147 promil alkollü içki tesiri altında deniz içerisinde yüzmekte olduğu bir sırada, yine deniz içerisinde yüzmekte olan H.Y isimli kadının kalçasını eli ile sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Dava tebliğine “Kabul etmiyorum” dedi

Polis meselenin bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise vermiş olduğu ifadede ve yapılan dava tebliğine suçu kabul etmediği beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Hüseyin Özerenler zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kefili kurtardı

Mahkemede söz alan zanlı, alkollü olabileceğini ancak böyle bir suç işlemediğini denizde yüzerken çarpıştıklarını ileri sürdü. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.