banner493

Bıçakla kesti

Restoranın park yerinde sıkıştırdığı adamı “arkamdan konuşuyorsun” diyerek sol yanak kısmından yaralamakla suçlanan Murat Narin suçunu kabul etti

Bıçakla kesti
banner432

Suna ERDEN
Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın park alanında önceki akşam hareketli dakikalar yaşandı. Y.D isimli şahsa, “Arkamdan konuşuyorsun” diyerek bıçakla saldıran Murat Narin, adı edilenin yanağında 4 santimlik yara açtı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, ifade vererek suçunu kabul etti.
Mahkemeye  mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Fezile Kesat,  7 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne’de Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yaprak Tantuni isimli restoranın oto park alanı içerisinde,  Girne’de sakin zanlının,  arkasından konuştuğu gerekçesi ile  tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile  müşteki Yalçın Dal’ın sol yanak kısmına sürterek 4 cm kesmek suretiyle adı edileni yaraladığını söyledi.

Bıçak bulunarak emare alındı
 Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığın, mesele ile ilgili olarak olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi. 
Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç,  zanlının, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi. 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
banner502
SIRADAKİ HABER
Turizm iyi gitmiyor
Turizm iyi gitmiyor
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner468

banner460