Bıçakla kesti

Suna ERDEN

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın park alanında önceki akşam hareketli dakikalar yaşandı. Y.D isimli şahsa, “Arkamdan konuşuyorsun” diyerek bıçakla saldıran Murat Narin, adı edilenin yanağında 4 santimlik yara açtı. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, ifade vererek suçunu kabul etti.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Fezile Kesat, 7 Ağustos 2021 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Girne’de Bedreddin Demiral Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yaprak Tantuni isimli restoranın oto park alanı içerisinde, Girne’de sakin zanlının, arkasından konuştuğu gerekçesi ile tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile müşteki Yalçın Dal’ın sol yanak kısmına sürterek 4 cm kesmek suretiyle adı edileni yaraladığını söyledi.

Bıçak bulunarak emare alındı

Polis zanlının yapılan şikâyet üzerine tespit edilerek tutuklandığın, mesele ile ilgili olarak olayda kullanılan bıçağın emare olarak alındığını ve zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlının, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.