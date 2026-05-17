Sağlıkta beyin göçü

Serbest Çalışan Hekimler Yönetim Kurulu Üyesi Nöroloji Uzmanı İlker İpekdal, tv2020’de yayınlanan “Melis Günel ile Yüz Yüze” programında sağlık sistemi, siyaset ilişkisi ve yapısal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hekim göçüne değinen İpekdal, KKTC kökenli hekimlerin önemli bir kısmının yurt dışında görev yaptığını, hatta yurt dışında çalışan hekim sayısının ülke içinde çalışanlardan fazla olduğunu ifade etti. İpekdal, bu durumun sağlık sistemindeki insan kaynağı planlaması açısından önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

İpekdal, sağlık sisteminin uzun yıllardır siyasetin etkisi altında şekillendiğini savunarak, “Sağlığın adı siyaset, soyadı partidir” ifadesiyle mevcut duruma dikkat çekti. Sağlık alanında yaşanan sorunların yalnızca teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda siyasi karar süreçleriyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten İpekdal, bu durumun sistemde kalıcı yapısal sorunlar oluşturduğunu ifade etti.

Toplumda sağlık sistemine yönelik artan güvensizliğe de değinen İpekdal, mevcut tartışmaların çoğu zaman kişisel ya da siyasi eksende yürütüldüğünü, oysa asıl ihtiyacın sistemin bütüncül şekilde ele alınması olduğunu söyledi. Sağlık alanındaki sorunların çözümü için tüm paydaşların ortak bir zeminde buluşması gerektiğini vurgulayan İpekdal, aksi halde sorunların derinleşerek devam edeceğini dile getirdi.

Hekimlerin hem mesleki sorumluluk hem de toplum sağlığını koruma yükümlülüğü taşıdığını belirten İpekdal, sahadaki sağlık çalışanlarının çoğu zaman sistemin yükünü doğrudan hissettiğini ifade etti. İpekdal,“Oysa hekimler hem mesleklerini hem halkı düşünüyor. Ortak hareket edilirse sağlıkta sorunlar çözülür” sözleriyle iş birliği çağrısında bulundu.

Sağlık politikalarının belirlenmesinde siyasetin etkisine de dikkat çeken İpekdal, birçok hekimin siyasette aktif görev aldığını hatırlattı. Bu durumun sağlık alanında alınan kararların daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesini zorunlu kıldığını belirten İpekdal, “Sağlıkta kişisel ya da siyasi tartışmalar yerine sistemin konuşulması gerekir” dedi. Ayrıca toplumda sağlık hizmetlerinin işleyişine dair zaman zaman “statüko” veya “danışıklı dövüş” gibi algıların oluştuğunu, bunun da güven sorununu artırdığını ifade etti.

Programda genel sağlık sigortası sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İpekdal, böyle bir yapının 6 ay ile 1,5 yıl içerisinde kurulmasının teknik olarak mümkün olduğunu söyledi. Sağlık sisteminin finansman ve erişim boyutlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten İpekdal, daha sürdürülebilir bir modelin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2026, 01:11