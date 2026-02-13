Sağlıkta tam mesaiye devam

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, bakanlık yetkilileri, Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut ve yönetim kurulu üyeleri ile Burhan Nalbantoğlu Hastanesi başhekim ve yönetimi bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, dün mesai sonrası gelişen görüşme ortamıyla Bakanlıkta uzun soluklu bir toplantı yapıldığını belirterek, görüşmenin son derece samimi, yapıcı, diyaloğa açık ve sürdürülebilir bir yapının yol haritasını ortaya koyma noktasında şekillendiğini ifade etti. Dinçyürek, verilmek istenen mesajların sendika tarafından olumlu algılanmasından dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

Tam mesaiye uyulması ve öğleden sonraya taşan poliklinik ve ameliyat hizmetlerinin halka verilmesi konusunda yapıcı bir tutum ortaya konduğunu belirten Dinçyürek, “Kazanan halktır. Kazanan ülkemizin sağlığıdır” dedi. Dinçyürek, herkesin ortak kaygısının ülke insanının sağlığı olduğunu vurguladı.

Dinçyürek, yapıcı toplantı dolayısıyla sendika yönetimine bir kez daha teşekkür etti.

Gürkut: Kamu Hekim Yasası için çalışmalar başlıyor

Tıp-İş Başkanı Özlem Gürkut ise hekimliğin özerk bir meslek olması nedeniyle bağımsız bir kamu hekim yasası hazırlanması için önümüzdeki haftadan itibaren Bakanlık ve sendika yetkililerinin çalışmaya başlayacağını açıkladı.

Hedeflerinin 1 Nisan 2026 tarihinde yasa çalışmasını Sağlık Bakanlığı bünyesinde teknik kurul aşamasına getirmek ve yasama yılı sonuna kadar Meclis’ten geçirmek olduğunu ifade eden Gürkut, masada oldukları süre boyunca grevi askıya aldıklarını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2026, 09:44