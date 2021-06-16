Satıcı aranıyor

Suna ERDEN

Girne’de yaşları 18 ile 19 olan iki genç park halindeki araçta uyuşturucuyla yakalandı. Şüpheli hareketleri nedeniyle tespit edilerek gözaltına alınan T.T.A. (E-19) ile T.M.D.(E-18) polise verdikleri ifadede bir gram hintkenevirini 300 liraya satın aldıklarını itiraf etti.

Haklarında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan iki zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılara uyuşturucu satan şahsın arandığı açıklandı. Ayrıca uyuşturucu maddelerin analize gönderileceği de belirtildi.

Bir gramı 300 lira



Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mert Gürtuna, 15 Haziran 2021 tarihinde saat 00.10 sıralarında Girne Adli Şube ekiplerinin Şht.Temel Şimşir sokak üzerinde, park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli vaziyette görülen T.T.A. (E-19) ve T.M.D’nin.(E-18) üzerlerinde ve araçta arama yaptıklarını söyledi.Polis, yapılan aramada bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Polis memuru Mert Gürtun, zanlılardan yapılan soruşturmada aranan bir şahıstan 300 TL’ye bir gram uyuşturucu aldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.T.T.A.’nın gönüllü ifade verdiğini, bulunan uyuşturucunun analize gönderileceğini ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, haklarında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.