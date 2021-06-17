Ödüller verildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde gerçekleştirilen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu ortaokul ve liselerarası kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

Törene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bakanlık bürokratları, jüri ile dereceye giren öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri katıldı.

Dereceye giren öğrencilere, kazandıkları ödüllerin yanında jüride yer alan Eralp Adanır’ın “Zat’ı Mühterem’in Mektupları”, Kemal B. Caymaz’ın “Safir – Müjdelenen Zaman” ve Şevket Öznur’un “Kıbrıs Efsaneleri” adlı kitabı hediye edildi.

Dereceye girenler açıklandı



İlk kez düzenlenen “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” konulu kısa öykü yarışmasında ortaokul kategorisinde dereceye girenler:1.“Özgürlüğe Yolculuk ” adlı eseriyle Yakın Doğu Koleji’nden Defne Solyalı. 2.“Portakal Çiçeği” adlı eseriyle Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Aslı Lara Keskin. 3.“Alektora’dan Yeşilyurt’a Uzanan Bir Hayat Hikayesi” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Zeki Zekican.Liselerarası kısa öykü kategorisinde dereceye girenler:1.“Son Pişmanlık” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Ceylan Semerci. 2. “Meyus Bir Son” adlı eseriyle Türk Maarif Koleji’nden Neril Ener. 3.“Unutulmayan Acılar” adlı eseriyle Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nden Mehmet Baykara. 3. “Pennanın Tükenmez Gücü” adlı eseriyle Lefkoşa Türk Lisesi’nden Kardelen Andaş.”