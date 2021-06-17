‘Galip Dimitria’

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) 8-11 Haziran’da, “ARMAGEDON” parolası ile başlayan, bütün aktif askerî gücünün katıldığı ve çeşitli aşamalarında bütün harekât mekanizmasının aktifleştirildiği “Nikitis (Galip)-Dimitra” kod isimli geniş ölçekli bir tatbikat icra etti.

Fileleftheros, Güney Kıbrıs genelinde, RMMO’nun en alt bağımsız birimlerinden RMMO komutanlığına kadar bütün aktif gücünün katılımıyla icra edilen tatbikata, 3-7 Haziran’daki plan tatbikatı aşaması da dâhil, geniş yer verdi.

Gazeteye göre, plan tatbikatı aşamasında çeşitli harekât senaryoları incelendi; RMMO’nun kablolu, telsiz ve son dönemde edinilen uydu görüntü ve iletişim ağları 24 saat esasıyla aktifleştirildi. Bu çerçevede RMMO ve tatbikat unsurları arasında onlarca kripto sinyal, bilgi bülteni ve durum raporu alışverişi yapıldı. Teyakkuz önlemlerinin aşamalı artırılması ve savaş unsurlarının barış döneminden gerginlik ve kriz durumuna geçirilmesi ile ilgili alarm planları gözden geçirildi.

Tatbikat çerçevesinde ise gerçek zamanlı harekât komuta ve denetim sistemi, Güney Kıbrıs çapında iletişim şebekeleri denendi, güçlü mekanize taktik kuvvetler tarafından ilgili bölgelerde savunma ve saldırı operasyonları ile ordonat operasyonları icra edildi. Bazı ana bölümlerde mekanize veya piyade birlikler dost taktik kuvvetlerin saldırı faaliyetlerini göğüslemek için savunma gücü olarak hareket etti.

Atışlar yapıldı

Tatbikat çerçevesindeki kara harekâtlarında topçu ve ağır havan bölükleri tarafından temsili hazırlık atışları yapıldı, Mil Mi-35 ve Gazelle helikopterleri tarafından yakın hava destek atışı, yerleşik tanksavar bölükleri tarafından tanksavar atışları yapıldı.



Arazi ve zaman kısıtlaması nedeniyle saldırı harekâtları; Rus T-80 U tankları, Fransız AMX-30B2 tankları ve Steyr 4K-7FA Leonidas zırhlı personel taşıyıcıları, EE-9 Cascavel zırhlı keşif araçları ve Renault VAB zırhlı personel taşıyıcı araçlarının kombine edildiği zırhlı veya mekanize birlik taktik kuvvetleri tarafından icra edildi.Dost ve düşman unsurlar (tanklar, zırhlı birlikler, topçu bataryaları) arasında icra edilen kara tatbikatının “Destek Atış Koordinasyon Merkezi’nin ‘ARMAGEDON’ parolası” ile başladığı kaydedildi.Tatbikat çerçevesinde RMMO özel kuvvetlerinin özellikle geceleri yoğun faaliyet gösterdiği, Komando komutanlığı harekât birliklerinin İleri Savunma Hattında ileri keşif görevi yaparak düşman mevzileri ve idari binalarına gece atışları yaptığı belirtildi.Habere göre SAT komando birliği, sahildeki ve denizdeki hayati yapılara saldırı ve imha ile deniz hedeflerine sabotajlar icra etti. “Hava kuvvetine” bağlı Aerostar Tactical tipi İsrail insansız hava araçları (İHA) da tatbikatta önemli rol oynadı, yüksek irtifada uzun süreli uçuş yapan İHA’lar tatbikat çerçevesinde anlık veri sağlayarak ISTAR (bilgi-gözlem-keşif-hedefleme) görevi icra etti.