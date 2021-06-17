37 milyon kişi aşılandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 ile mücadele kapsamında bugün itibarıyla 35 yaş üstündekiler için de aşı randevularının açılacağını bildirdi. Koca, dün itibarıyla yaklaşık 23 milyon birinci doz,

14 milyon ikinci doz olmak üzere toplam 37 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Covid-19 salgınına son verecek olan aşı programının arzuladıkları ivmede devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koca, "Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz" değerlendirmesinde bulundu.

Koca, sağlık çalışanlarının insanüstü gayretle çalıştığının altını çizerek, "Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda." dedi.

Covid-19'a karşı zaferin aşılamayla elde edileceğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde aşılarımızı, çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.



Bakan Koca, güçlü sağlık altyapısı ve halkın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefine her geçen gün daha da yaklaşıldığını belirterek, dün itibarıyla yaklaşık 23 milyon birinci doz, 14 milyon ikinci doz olmak üzere toplam 37 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandığını kaydetti.Daha önce "Bu güce güvenin" sözünü söylediğini hatırlatan Koca, "Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yerli aşı konusu

Koca, aşılamada daha üst seviyelere ulaşılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü altyapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan, tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.

Bakan Koca, bu yazın, maskelerin yüzleri terlettiği son yaz olacağını ve herkesin salgın haberlerinden ve sevdikleriyle arasındaki mesafeden kurtulacağını söyledi.

Bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım

Aşılanmış nüfusun artırılması kadar vaka oranlarının hızlı şekilde azaltılmasının da önemli olduğunu vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

Covid-19, bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz.

Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım.