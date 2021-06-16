Aranan hırsız bulunamadı

Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde yarım inşaattan çalınan beton düzeltme makinesini satın aldığı iddia edilen Mehmet Özdemir hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İfadesinde makineyi adını bilmediği şahıslardan 230 lira karşılığında aldığını öne süren zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada çalınan iş makinesinin gerçek değerinin 4 bin lira olduğu açıklandı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Mehmet Özdemir’in 11 Haziran 2021 tarihinde, Lefkoşa'nın Metehan bölgesinde yarım inşaat içerisinden çalınan yaklaşık 4 bin TL değerindeki bir adet beton düzeltme makinesini kimliği meçhul şahıslardan 230 TL karşılığında aldığını belirtti.



Polis, demirleri alarak zanlının hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi. Polis ayrıca zanlının Haspolat’ta faaliyet gösteren Hatipoğlu Ticaret LTD. isimli iş yerinin eski madeni eşya ticareti izni olmadığı ve alım satım defteri bulundurmadığını da ifade etti.Polis memuru, zanlının iş makinasını kimlerden aldığının araştırılacağını açıkladı. Polis, ayrıca zanlının iş yerinde ve çevresinde kamera görüntüsünün olup olmadığının araştırılacağını da söyledi.Zanlının gönüllü ifade vermediğini kaydeden polis, serbest kalması halinde soruşturmaya etki etme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, hakkında “hırsızlık mal kabulü, ruhsatsız eski madeni eşya ticareti yapmak ve eski madeni alım satım defteri kaydı tutmamak” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.