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‘Sayenizde yaşıyorum’

Murat İnce, duran kalbini çalıştıran 112 acil servis ekibine şükranlarını sundu

‘Sayenizde yaşıyorum’
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Hüseyin ÇİÇEK

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Gazimağusa’da aniden fenalaşarak kalbi duran 45 yaşındaki Murat İnce, 112 acil servis ekibi sayesinde hayata döndü.
 Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kalbi yeniden çalıştırılan İnce, sağlığına kavuşur kavuşmaz ilk işi teşekkür etmek oldu.
Gazimağusa Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Ekibini görev yerinde ziyaret eden İnce, “Onlar bizim canımızın sigortası. Zamanında müdahale ile beni yeniden hayata döndürdüler. Hepsine şükran borçluyum” şeklinde konuştu.

Ekipler zamanında müdahale etti
Mahmut İnce, geçtiğimiz hafta evinde olduğu esnada aniden rahatsızlanmıştı. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 acil servis ekipleri, olay yerine gitmişti. Hastaneye kaldırılırken İnce’nin kalbi durmuş, sağlık ekipleri müdahale ederek, yeniden çalıştırmıştı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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