Çekti ve uçtu, 3 kaza yaptı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 6 ay önce 15 dakika arayla 3 kaza yapan Raef Basher Ali Elgaed’in uyuşturucu etkisi altında olduğu tespit edildi.

Kaza tarihinde zanlıdan alınan kan ve idrar örneklerinde hem uyuşturucu hem de yeşil reçeteye tabi ilaç kalıntısı bulundu.

Bu gelişme üzerine gözaltına alınan zanlının evinde yapılan aramada da 3 gram uyuşturucuyla, 254 bin TL nakit para ele geçirildi.

Para ve uyuşturucuyu emare alan polis, soruşturma başlatırken, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, 22 Kasım 2020 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasının ardından zanlıdan kan ve idrar örneği alındığını belirtti.



Polis memuru, raporun 6 Nisan 2021 tarihinde ellerine ulaştığını, kan ve idrar örneklerinde hintkeneviri ve yeşil reçeteyle alınabilen iki farklı ilaca rastlandığını kaydetti.Aranan şahıs ilan edilen zanlının 26 Nisan’da tutuklandığını kaydeden polis, Girne’deki evinde arama yapıldığını söyledi.Polis, yapılan aramada 3 gram hintkeneviri ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan plastik öğütücünün emare olarak alındığını anlattı.Polis, ayrıca zanlının yatak odasında bulunan elbise dolabı içerisinde 264 bin TL bulduklarını açıkladı.Zanlının ifadesinde söz konusu maddeleri 2020 yılının Kasım ayı içerisinde aranmakta olan bir şahıstan aldığını, paranın ise İstanbul’da faaliyet gösteren Ziraat Bankası’ndan 2021 yılı Mart ayında hesabına aktarıldığını beyan ettiğini söyledi.Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının beyanlarının araştırılacağını, maddelerin laboratuvara gönderileceğini ve meseleyle ilgili bir şahsın arandığını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

Olayın geçmişi

Lefkoşa’da 22 Kasım 2020 tarihinde 15 dakika arayla park halindeki biri kamyonet iki araca ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB) ait borulara çarparak hasar veren Raef Basher Ali Elgaed’in ehliyetsiz, sigortasız ve muayenesiz araç kullandığı da ortaya çıkmıştı. Zanlıdan kan ve idrar örneği alınmış, tutuklu yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.