Son durakları cezaevi oldu

Gönyeli’de villada düzenlenen doğum günü partisine yapılan baskında gözaltına alınan 28 kişiden ikisinin ülkede kaçak yaşam sürdüğü tespit edildi.
Fortune Chukwuebuka Joel Igwilo’un 3, Adebayo Levy Harrison’un ise 7 yıldır ikamet izinsiz kaldığı belirtildi. İki zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlıların 20 Nisan 2021 tarihinde, saat 20. 30 sıralarında Bakanlar Kurulu’nun Covid- 19 salgını kapsamında almış olduğu kararlara aykırı hareket ettiğini belirtti.
Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.
Mahkeme, zanlıları davaları görüşülünceye kadar 15 günü geçmeyecek bir süreyle cezaevine gönderdi.