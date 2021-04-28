‘Yandım Allah’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda iş arkadaşı F.Ş.’ye (K-32) yolda yürüdükleri esnada yere düşürerek tecavüz etmeye kalkışan, ancak genç kadının çığlıkları üzerine mahalle halkının müdahalesi sonucu eylemini gerçekleştiremeyen Baki Yılmaz hakkındaki davada dün karar açıklandı.

Sanık, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dün suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanığın, 9 Şubat 2020 tarihinde, yolda yürüdükleri esnada, F.Ş.’yi yere düşürerek öpmeye çalıştığını, genç kadının pantolonunu indirmeye kalkıştığını ve tecavüze teşebbüs suçunu işlediğini anımsattı.

Başkan Şenol, cinsel suçların toplumda yarattığı korku ve endişeye dikkat çekerek, ülkemiz kadınlarının, her istedikleri saatte, her istediği yere gidebilme konusunda ciddi şekilde endişe yaşadığını özellikle vurguladı.



Şenol, cinsel suçların toplumda yaygınlaşmakta olduğuna da dikkat çekti.Cinsel suçların önlenmesinde caydırıcı cezaların tek başına yeterli olmadığını da belirten Şenol, ilkokuldan başlayarak ciddi bir eğitim verilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Eylemini ısrarla sürdürdü

Sanığın, kadını önce yere düşürerek, tecavüze teşebbüs ettiğini, müştekinin ilk anda kurtularak kaçmaya çalıştığı sırada yeniden yanına yaklaştığını ve ikinci kez eylemine devam ettiğini belirten Şenol, sanığın eylemini ısrarla sürdürdüğünü, bunun ise ağırlaştırıcı bir faktör olduğunu ifade etti.

Şenol, sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olamayacağını belirtti ve oy birliği ile 4 yıl hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı