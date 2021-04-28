Vatandaş: Anlaşma olmaz

Ömer KADİROĞLU

Garantör ülkelerinde katıldığı 5’li konferans öncesinde yaşanan gelişmeler, vatandaşların çözüm konusundaki umutsuzluğunu daha da artırdı.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar “Cenevre’deki toplantıdan olumlu sonuç bekliyor musunuz?” sorusuna çoğunlukla “Anlaşma olmaz” yanıtını verdi.



Ne dediler…?

Şahzad Ahmed

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına kesinlikle inanmıyorum. Güney Kıbrıs yönetimi farklı, KKTC yönetimi farklı taleplerde bulunuyor. Her iki tarafın da farklı isteklerinin olması nedeniyle bizlerde de anlaşma olacağı yönünde bir inanç kalmamıştır. Bir çözüm olursa toplumun ve ülkenin faydasına olacaktır ancak şu an öyle bir ışık göremiyoruz. Şimdiye kadar tüm cumhurbaşkanları gidip müzakere yaptı ancak bir sonuca varılamadı.”

Aziz Erbekir

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına kesinlikle inanmıyorum. KKTC’yi kimse tanımadığı ve devlet kanadından da çözüm istenmediği için bir inancımız kalmadı. Cenevre’ye görüşmeye gidiyorlar ancak hepsi eli boş dönecektir. Federasyon bir hayaldir. Bir anlaşma olursa toplumun yararına ancak Avrupa Birliğine girilirse olur. KKTC’yi anlaşmaya rağmen tanımayan ülkeler olursa hiçbir fayda sağlamaz.”

Hüseyin Pekdoğan

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına pek inanmıyorum. Bizim söz hakkımız yok ve herkes de ipin ucunu başka tarafa çekiyor. Federasyon bence ölmemiştir. İki devletli çözüm olamayacak bir şey olduğu için tek yol federasyondur. Cenevre’de 5+1 görüşme olacağı söyleniyor ancak yine belirtmek isterim ki bizim söz hakkımız olmayacağı için görüşme 4+1 şeklinde olacaktır. Bu Cenevre görüşmesinden de elleri boş dönülecektir.”

Olgun Tosun

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanıyorum. Çözüm 50 yıl sonra olacaktır. Federasyonun öldüğü söyleniyor ancak benim inancım vardır. İki devletli çözüm tamamen hayaldir. Kıbrıs’ta federasyon olursa toplumun ve ülkenin yararına olacağına inancım vardır.”

Ali Güden

“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanıyorum. Masada bitirilmemiş bir savaş olmamıştır ve Kıbrıs’ta da bunun son bulup bir çözüm olacağına inanıyorum. Federasyon öldü diyorlar ancak Kıbrıs’ta tek çözüm federasyondur ve asla ölmeyecektir. Bizim bu memlekette söz sahibi olabilmemiz için kesinlikle federasyon uygulanmalıdır. İki devletli çözüm imkânsız ve olması mümkün olmayacak bir durumdur.”



Osman Tatarlar“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanmıyorum. 50 sene var çözüm için çalışılıyor ancak bir sonuç olmadı. Federasyon bence ölmedi ancak can çekişiyor. Bir çözüm olursa toplumun yararına olacağını düşünmüyorum. Çünkü Rumlarda da Türklerde de fanatikler vardır. Cenevre’den de boş dönülecektir. Rauf Denktaş da, Mehmet Ali Talat da Mustafa Akıncı da gitti ancak sadece görüşüp geldiler.”Altan Koçak“Ben bir çözüm olacağına inanmıyorum ancak olsa bile iyi bir ortam ve halkın yararına bir durum olmayacaktır. Bu saatten sonra bu ülkede iyi bir durumun yaşanacağına ihtimal vermiyorum.”Ertan Aziz Miralay“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına inanmıyorum. Güney Kıbrıs hiçbir zaman uzlaşma sağlamayacak ve bu nedenle de bir anlaşma durumunun olmayacağına inanıyorum. Federasyon ölmüştür ve iki devletli bir çözümden başka bir alternatif kalmamıştır.”Mustafa Kösezade“Kıbrıs’ta bir çözüm olacağına hiç inanmıyorum. Elli senedir çözülemiyor çünkü iyi niyet yok. Güney Kıbrıs bizi insan yerine koymuyor, bu nedenle bir barış olacağına pek inanmıyorum. Federasyon ölmüştür. Belki iki devletli bir çözüm olabilir ancak iki devletli bir çözüm için Birleşmiş Milletlerin ağırlığını ortaya koyması gerekiyor. Başka bir çözüm yolu kalmamıştır. Ülkede bir anlaşma olsa da daha iyi bir hayat yaşayacağımıza inanmıyorum. Bir anlaşma olsa da ellerinden geldiğince bizi baltalamaya devam edecekler. Biz en güzeli anavatana bağlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”Ahmet Tamel“Kıbrıs’ta bir anlaşma zor görünüyor. Her iki taraftan da kaynaklı bir olumsuzluk yaşandığını düşünüyorum. Federasyonun öldüğü söyleniyor ancak ümit ederim ki öyle değildir. Federasyon için bizim diretmemiz gerekiyor; çünkü iki devletli çözüm istediğimiz bir şey değildir. Ülkede bir anlaşma olursa bir tanınırlığımız ve düzenimiz olacak.”Öztürk Yılmaz“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacağına inanmıyorum. Ya aynı sistem devam edecek ya da Maronitler gibi Rumların altında yaşayacağız. Rumların altında yaşamayı kabul ederseler bir anlaşma olur. İki devletli çözüm için Türkiye bastırırsa belki bir anlaşma olur. Kesinlikle federasyon olmaz ve iki devletli çözüm olmalıdır. Bir anlaşma olsa da bizim için iyi bir ortamın olacağını düşünmüyorum. Avrupa Birliğinin avantajı güneyden taraf sağlayacağını ve bizim de ikinci ülke vatandaşı durumuna düşeceğimizi düşünüyorum. Kendi bağımsızlığımıza önem vermemiz şarttır.”Erdoğan Raşit“Kıbrıs’ta bir anlaşma olmasına inanmak istiyoruz ancak olmayacak gibi görünüyor. Federasyon şu anda maalesef ölmüş görünüyor. Şartlar elverirse iki devletli çözüme destek veririm ancak öyle bir durumun henüz oluşmadığını görüyorum. Ülkede bir anlaşma olursa ve ülke tanınırsa daha refah bir hayat süreceğimize inanıyorum.”