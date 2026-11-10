Seçim ortamı ısınıyor

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in, geçtiğimiz hafta sonu açıkladığı ‘Bedelli Askerlik’ konusu gündemin ilk sırasına yerleşti. Üstel, gençlerin yurt dışına gitmeden bedelli askerlik yapmalarını öngören yasa tasarısını seçimden sonra Meclis’in gündemine ilk öneri olarak getireceklerini söylerken, CTP lideri Sıla Usar İncirli “Gelin şimdi oy birliğiyle geçirelim” çağrısı yaptı. İncirli “Madem ki artık uzlaşı noktasına geldiniz, seçimden sonra değil, hemen şimdi” dedi.

İncirli’nin çağrısından sonra yeniden açıklama yapan Başbakan Üstel “Sevgili Sıla Hanım… Koskoca seçim kampanyasını romantik cümlelerle geçirdiniz. Gençlerin göçünü dilinizden düşürmediniz ama onlara tek bir somut proje sunmadınız. Şimdi de UBP’nin gençlere yönelik vaatlerine tek tek sarılıyorsunuz. Bu iş sizin boyunuzu aşar” sözleriyle yanıt verdi.

İncirli’den hodri meydan

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, askerlik düzenlemelerine ilişkin açıklama yaparak, Başbakan Ünal Üstel’e Meclis’i toplama çağrısında bulundu.

CTP’nin daha önce Askerlik Yasası’na ilişkin çok sayıda öneri sunduğunu belirten İncirli, bedelli askerlik koşullarının iyileştirilmesini de kapsayan bu önerilerin Üstel tarafından reddedildiğini ifade etti.

Sıla Usar İncirli'nın açıklamasının tamamı şöyle:

"CTP’nin, bedelli askerlik koşullarının iyileştirilmesi de dahil olmak üzere Askerlik Yasası’na ilişkin daha önce sunduğu çok sayıda öneriyi reddeden Ünal Üstel’in, seçime sayılı günler kala yaklaşımını değiştirmesini memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhuriyet Meclisi açık. Gençlerimizin askerlikle ilgili beklentilerine yanıt verecek düzenlemeleri hayata geçirmek için seçim sonrasını beklemeye gerek yok.

Biz buradayız!

Meclis’i hemen toplayalım. Daha önce gündeme getirdiğimiz ancak kabul etmedikleri önerilerimiz de dahil olmak üzere, gençlerimizin ihtiyaçlarına yanıt veren kapsamlı bir askerlik reformunu birlikte ele alalım.

Mademki artık uzlaşı noktasına geldiniz, gelin bu yasayı oybirliğiyle geçirelim.

Gençlerimizi bekletmeyelim.

Seçimden sonra değil, hemen şimdi!"

Üstel’in yanıtı gecikmedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, İncirli’nin koşulsuz bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin çağrısına yanıt verdi.

İncirli’nin düzenlemenin seçimden önce Meclis’ten geçirilmesi yönündeki çağrısını eleştiren Üstel, koşulsuz bedelli askerlik reformunun birden fazla yasayı ve savunma düzenlemesini ilgilendirdiğini belirtti.

Üstel, seçimlerin ardından gerekli hazırlıkları tamamlayarak düzenlemeyi yasalaştıracaklarını söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Sıla Hanım,

Koskoca seçim kampanyasını romantik cümlelerle geçirdiniz. Gençlerin göçünü dilinizden düşürmediniz ama onlara tek bir somut proje sunmadınız. Şimdi de UBP’nin gençlere yönelik vaatlerine tek tek sarılıyorsunuz. İyi tarafından bakalım. Bu tavrınız, projelerimizin sizi ne kadar telaşlandırdığını ve vaatlerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.

Son beş yılda Türkiye’yle geliştirdiğimiz hangi projeye destek verdiniz? İmzaladığımız hangi anlaşmaya Mecliste evet dediniz de şimdi bu reformda bize destek vereceğinizi söylüyorsunuz?

Koşulsuz Bedelli Askerlik Yasası’nı hiçbir ön hazırlık olmadan, seçimin ortasında 24 saatte Meclisten geçirebileceğinizi düşünmenizi deneyimsizliğinize veriyorum. Bu reform, birden fazla yasayı ve savunma düzenlemesini ilgilendiriyor.

Bu iş sizin boyunuzu aşar, Sıla Hanım.

Ben gençlerimize ve halkımıza açık bir söz verdim. Seçimden sonra tüm hazırlıkları tamamlayacağım. Hükümetimiz güvenoyunu alır almaz Meclisin ilk oturumunda yasa önerisini sunacağım. Gerekli adımları atıp koşulsuz bedelli askerliği yasalaştıracağım.

Tutamayacağınızı bildiğiniz için gençlerimize tek bir söz bile veremiyorsunuz ve bu tür yöntemlerle popülizm yapıyorsunuz. Ama gençlerimiz bu reformu kimin hayata geçirebileceğini biliyor.

Siz de biliyorsunuz ki Türkiye’yle yürütülen tüm projelere hayır diyerek, daha bugünden Ankara’ya parmak sallayıp had bildirmeye çalışarak böyle bir reformu hayata geçiremezsiniz.

Bizi izlemeye devam edin. Aklınıza dahi gelmeyen daha pek çok projeyi açıklayacağız. Siz de her yeni projede “Ne güzel proje! Biz bunu nasıl düşünemedik? Gelin, birlikte yapalım” demeye devam edeceksiniz.

Sevgili gençler, sözümü bir kez daha tekrarlıyorum. Seçimden sonra koşulsuz bedelli askerliği yasalaştıracağım. Size sadece söz vermiyorum, şimdiden hayırlı olsun diyorum.”

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026, 10:01