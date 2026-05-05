Seçim tarihi verin

CTP Genel Başkanı İncirli, Meclis kürsüsünden hükümete çağrı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında yaptığı konuşmada hükümete çağrı yaparak, “Seçim tarihi verin”dedi.
Hükümetin seçim telaşına girdiğini savunan İncirli, hükümetin, memleketin yararına olmayan ama seçim yatırımı olan işlerin peşine düştüğünü öne sürdü. Halkın kararını verdiğini söyleyen İncirli, seçim tarihinin verilmesini istedi.
Usulsüz istihdamlar yapıldığını savunarak, eleştirilerde bulunan İncirli, "İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne ihtiyacın üzerinde bir istihdam yapıldığı ve bu kişilerin kamuya geçmesi için çalışma olduğu" yönünde duyum aldıklarını söyledi.
"Seçim yatırımı" olarak yapılan istihdamların ülkeye zarar verdiğini vurgulayan İncirli, "İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi çalışan sayısının arttığı" yönündeki duyumlarının doğru olup olmadığını sordu.
Ülkenin borçlarının kalem kalem açıklanmasını isteyen İncirli, kendilerinin şu anda bu borçların ödenmesi için hazırlıklar yaptıklarını kaydetti.
 

KKTC
KKTC - 4 saat Önce

Cikmaz ayin 15 de.

Öz
Öz - 3 dakika Önce

CTP nin ekonomi politikası nedir? Devleti büyütmek mi? Yoksa merkezi küçültüp,yerel yönetimleri güçlendirmek mi?Seçim tarihinden önce siyasi ve ekonomik program nedir?Bir açıklama yapılsa daha iyi olur

