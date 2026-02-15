Seçkin eserler seslendirildi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Sevgililer Günü kapsamında düzenlenen konseri izledi. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konser, önceki akşam Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon’da gerçekleştirildi. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salon tamamen dolarken, gece boyunca klasik müziğin seçkin eserleri seslendirildi.

Konser, şef Kanako Abe yönetiminde ve gitar sanatçısı Ozan Sarıtepe solistliğinde icra edildi. Programda Gioachino Rossini’nin “İpek Merdiven Uvertürü”, Eugène Visser’in “Melekle Mücadele” adlı gitar eseri ile Georges Bizet’nin “Carmen Süit No.1” ve “Carmen Süit No.2” eserleri yer aldı. Gece sonunda sanatçılar uzun süre alkışlanırken, konser sanatseverlerden tam not aldı.