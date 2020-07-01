Seferler başladı

Ercan Havalimanı’na, 3 ay aradan sonra ilk tarifeli uçuş gerçekleşti.

Covid 19 salgını önlemleri çerçevesinde tarifeli seferlere kapalı olan Ercan Havalimanı’na ilk uçuşu İstanbul’dan 180 yolcusu ile yapan THY uçağı, sabaha karşı 02.20’de alana indi.

Ercan’a gelen ikinci uçak ise, sabah 08.00’de 211 yolcusu ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gelen Pegasus Hava Yolları’na ait uçak oldu.

Havalimanına ilk tarifeli uçuşu gerçekleştiren Türk Hava Yolları’nın sabaha karşı 02.20 uçağını karşılamaya Sağlık Bakanı Ali Pilli, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da gitti.

Covid 19 önlemlerinin gevşetilmesiyle başlayan 1 Temmuz açılımı kapsamında ülkeye girişlerin büyük çoğunluğu karantinasız uygulanacak.

Türkiye’den gelen yolculara karantina yok

Türkiye'den gelecek yolcular karantinaya alınmayacak, ancak KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulacak.

Yolcular Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalanamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre yolcular PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

Riskli ülkelerden gelen ülkelerden gelen yolculara karantina…

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı önlemler…

Covid 19 önlemleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulu bugünden itibaren KKTC vatandaşı olsun veya olmasın Türkiye'den gelecek yolcuların KKTC'ye gelmeden önce 72 saat içinde ve diğeri de KKTC' ye giriş noktalarında olacak şekilde çifte PCR testi uygulamasına tabi tutulmasına karar vermişti.

Yolcular, Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taahhütnameyi imzalamadan alandan ayrılamayacaklar, taahhütnameye göre, PCR testi negatif çıkana kadar halk arasına karışamayacak.

“C” grubundaki riskli ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunan yolcular ise 14 gün karantinada kalmak koşuluyla ülkeye gelebilecek.

Öte yandan “A” ve “B” grubundan gelecek yolcuların, muhacerete bilgi vermesi gerekiyor.

Alınan önlemler çerçevesinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı ile istişare hainde deniz ve hava limanlarından gelecek olan yolcuların sayısının düzenlenmesi ve/veya kontrollü olacak şekilde kısıtlanması konusunda yetkilendirilmesine karar verilmişti.