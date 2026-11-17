Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlediği “Büyük Buluşma” etkinliğinde milletvekili ve belediye başkan adaylarını tanıttı.

Yoğun katılımın yaşandığı etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, iktidara gelmeleri halinde yolsuzlukla mücadeleden sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar birçok alanda değişiklik yapacaklarını açıkladı. İncirli, “Biz yüzde 100 hazırız. Halk da hazır” dedi.

6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel ve yerel seçimler öncesinde düzenlenen etkinlik, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Yüzde 100 hazırız” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada salon tamamen dolarken, içeri giremeyen çok sayıda vatandaşın dışarıda beklediği belirtildi. Müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte CTP’nin milletvekili ve belediye başkan adayları da tanıtıldı.

Kişi: Son oy sayılana kadar sokak sokak gezeceğiz

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, seçim çalışmalarının son ana kadar devam edeceğini belirterek, “Son oy sayılana kadar sokak sokak gezeceğiz” dedi.

Güçlü bir CTP iktidarıyla ülkeye yeniden umut vereceklerini savunan Kişi, “Bu karanlığı hep birlikte dağıtacağız. Kirli düzenin sorumlularından hesap sormaktan geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

İncirli: Bu halkın umududur CTP

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise alkışlar ve sloganlar eşliğinde sahneye çıktı.

Yaklaşık bir yıl önce aynı meydanda değişimi başlatmak için buluştuklarını belirten İncirli, bu kez değişimi tamamlamak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Ülkenin son beş yılda kötü bir dönemden geçtiğini savunan İncirli, hükümetin halkın sorunları yerine kendi çıkarlarının peşinde koştuğunu ileri sürdü. Rüşvet soruşturmalarına da değinen İncirli, “Onlar zannediyor ki sıra onlara gelmeyecek. Onların da sırası geldi” dedi.

İktidara gelmeleri halinde Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını açıklayan İncirli, kamu ihalelerinde şeffaflığın sağlanacağını, atama ve terfilerde liyakat ilkesinin esas alınacağını belirtti.

İncirli'nin açıkladığı diğer hedefler arasında KDV oranlarının düşürülmesi, KDV iadesi sağlanması, kamu maliyesinde ve vergilendirmede adaletin güçlendirilmesi, borçlanma ihtiyacının azaltılması ve bürokrasinin sadeleştirilmesi yer aldı.

Genel sağlık sigortası hayata geçirilecek

Sağlık alanında köklü değişiklikler yapmayı hedeflediklerini belirten İncirli, genel sağlık sigortasını hayata geçireceklerini söyledi.

Eğitimde tam gün eğitim uygulamasını kaldırmayı planladıklarını ifade eden İncirli, bu sürecin ilgili paydaşlarla birlikte yürütüleceğini kaydetti. İktidara gelmeleri halinde nüfus sayımı yaparak ülkenin ihtiyaçlarına yönelik planlamaları güncel veriler doğrultusunda gerçekleştireceklerini de açıkladı.

Gençlere yönelik politikalar öncelikli olacak

Genç işsizliğinin ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten İncirli, gençlerin yaşadığı sıkıntıların yeni dönemde öncelikli olarak ele alınacağını söyledi.

Gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir düzen kurmayı hedeflediklerini ifade eden İncirli, askerlik reformu konusunda da adım atacaklarını belirtti.

6 Aralık seçimlerinin yalnızca bir iktidar değişikliği olmadığını belirten İncirli, seçimlerin şeffaflık, dürüstlük ve halkın yanında olma anlayışı açısından önem taşıdığını söyledi.

Sandık güvenliğine de dikkat çeken İncirli, son sandık açılana ve son oy sayılana kadar sandıkların terk edilmemesi çağrısında bulundu.