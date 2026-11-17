Başbakan Ünal Üstel, ücretsiz üniversite ve bedelli askerlik projelerinin ardından ülkenin en büyük yapısal projesi olarak tanımladığı Yeni Maraş Vizyon Projesi’nin hazır olduğunu açıkladı; projenin Gazimağusa’yı denizle yeniden buluşturacağını ve kentin çehresini değiştireceğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstel şunları belirtti:

“Bugün ilk sinyalini verdiğim Yeni Maraş Vizyon Projemiz hazır. Ücretsiz üniversite ve koşulsuz bedelli askerlik projelerimizin ardından, ülkemiz için hazırladığımız en büyük yapısal proje olan Yeni Maraş Vizyon Projesi’nin ayrıntılarını çok kısa bir süre içinde halkımızla paylaşacağız.

Yeni Maraş Projesi, Gazimağusa’nın çehresini değiştirecek. Gazimağusa, hasret kaldığı denizle yeniden kucaklaşacak ve bölgemizin en güçlü turizm destinasyonlarından biri haline gelecek.

Türk Yüzyılı’nın bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2033’te kutlayacağımız 50. kuruluş yıl dönümüne kendi vizyonuyla hazırlanıyor. Yeni Maraş, bu vizyona yakışan, ezber bozan ve insanımızın hayatına dokunacak dev bir proje olacak. Cumhuriyetimizin 50. yılına yakışan bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın gururunu yaşıyoruz.

Açıkladığımız projelere, özellikle de koşulsuz bedelli askerlik projemize yetişmeye çalışanlar bizi izlemeye devam etsinler. UBP açıklıyor, onlar kopyalıyor. Bugüne kadar ortaya koyduğumuz eserler, hayata geçirdiğimiz büyük projeler ve gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar, bugün verdiğimiz sözleri de yerine getireceğimizin kanıtıdır. Onlar projelerimizi kopyalamaya, peşimizden gelmeye devam etsinler. Biz de ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz.

Yeni Maraş vizyonumuzun ayrıntıları için bizi izlemeye devam edin.”

